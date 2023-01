Alejandra Maglietti se paseó por Mar del Plata y atrajo todas las miradas con su micro bikini

En la playa también se pudo ver a Alejandra Maglietti divirtiéndose junto a otras personas y luego saliendo a cenar y a tomar un rico vino mendocino.

Alejandra Maglietti (9).jpg

Alejandra Maglietti: más fuerte que la inflación

Alejandra Maglietti volvió a hacer de las suyas con un atuendo en el que, para algunos, recordaba a una indiecita.

Claro está, que si hablamos de Alejandra Maglietti, la indiecita lució muy sexy y dispuesta a volver loco a cualquier cacique, guerrero o colonizador.

El outfit elegido por Alejandra Maglietti fue un bikini que le resaltó su lomazo y una falda de tiras que no ocultan mucho, aunque tampoco esa es su intención.

No hace falta decir que el vestuario de Alejandra Maglietti dio lugar para el delirio de sus seguidores y seguidoras que le respondieron de todo, con frases como: "Estás más fuerte que la inflación", "bomba sexy", "diosa", "No puedo ver, me encandilan tus ojos" y hasta para recibir alguna propuesta de casamiento en los comentarios.