Ivana Icardi le dijo "vieja tarambana" y Yanina Latorre la liquidó: "Cholula...".

“Yo soy la que trae la información, la primicia, la que labura. Vos estás colgada como una desquiciada para cantar y te hatean por tres seguidores”, agregó sobre las publicaciones de Ivana Icardi en sus redes.

Yanina Latorre reveló otro romance clandestino de la China Suárez con mega famoso

Yanina Latorre no solo reveló escandalosos chats privados que tuvo con la China Suárez sino que sacó a la luz un romance desconocido de la actriz.

Tras haberlo confirmado, Yanina Latorre dio detalles del breve romance entre su amigo personal Santi Maratea y la China Suárez. “Ella hace poco salió con (Santi) Maratea. Yo soy íntima amiga de Maratea, y le escribí ‘¿qué tiene? ¿La conch... de oro?’”, lanzó Latorre... "Porque podés ser linda, pero los tipos no van solamente detrás de la belleza”, agregó.

china suarez santiago maratea.jpg

“En la cama todos los gatos son pardos. Mi abuela siempre decía eso. Somos todas iguales en la cama. Pero ¡qué tiene en la conch...! Los enloquece”, siguió Yanina quien le hizo esta pregunta al influencer sin recibir respuesta.

"Santi Maratea no me contestó. Se rio. ¿Qué me va a decir? Es un caballero. Si me hubiera contestado algo, ya lo conté. Yo cuando no tengo data, cierro la boca", cerró picante.