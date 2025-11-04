Filtraron la tremenda confesión de Juanita Tinelli sobre su familia

cande marcelo tinelli Juanita Tinelli distanciada de Marcelo Tinelli y sus hermanas.

En A la Tarde, analizaron todo lo sucedido y el periodista Gustavo Descalzi fue por más revelando la confesión íntima de Juanita Tinelli a una de sus amigas. "Estoy harta de tanta hipocresía. De esta vida de m...", habría dicho luego de ser amenazada y discutido con su padre y su hermana.

Polémica por la denuncia de Juanita Tinelli

Tras los dichos de Soledad Aquino, descreyendo de las versiones de Juanita Tinelli acusándola de hacer todo para llamar la atención, Yanina Latorre amiga íntima de Marcelo Tinelli dio su opinión y fue letal con la hija menor del conductor.

"No me conmueve... Ella no está bien, ella tiene un tema emocional no resuelto, ahora no esta más en el reality. Esto ahora va a desatar todo, ella es la única que no fue a grabar a Punta del Este", expresó en su programa de radio.

"La llamada amenazándola que ella dice que recibió para mi no existió y si existió era una broma o una pelotudes. El entorno de ella descree del llamado, Juanita ya ha hecho cosas así. Llamó a la noche a la fiscalía, raro", agregó. "Ella está enojada con Marcelo por algo y mezcló todo. Yo no le creo, me da raro, no me cierra", agregó Yanina Latorre contundente.

Semanas antes, la conductora cuestionó a Juanita Tinelli luego de que la joven publicara un video llorando desconsolada, en diferentes momentos.

"¿Es necesario?", dijo Yanina Latorre quien se comunicó directamente con Juanita Tinelli para hablar de su situación. La modelo le confesó que estaba saliendo de una depresión pero que ya se encontraba mejor de ánimo.