El brutal descargo de Candelaria Tinelli tras el último posteo de Juanita Tinelli fulminando a su papá

Juanita Tinelli revolucionó las redes sociales al compartir un impactante descargo luego de denunciar que recibió una amenaza por las supuestas deudas que tendría Marcelo Tinelli y explotó la interna con su hermana Candelaria Tinelli.
Si bien se mostraban unidas en su reality, Juanita Tinelli y Candelaria Tinelli están en los peores términos y sin comunicación, como lo confirmó la misma Cande en comunicación con Puro Show.
Como si no fuera suficiente, Candelaria Tinelli respondió con un furioso posteo luego de que Juanita publicara una letal frase sobre su vínculo con Marcelo Tinelli. "Intentar vivir sin mi papá aunque él esté con vida, es la elección de vida más difícil que me ha tocado aprender", expresó Juana.
Fiel a su estilo picante, Cande Tinelli no se quedó atrás y publicó una frase contundente en respuesta a la storie de su hermana menor. "Perdí el miedo a quedarme sola desde que me di cuenta que hago todo sola desde hace mucho tiempo", disparó indignada.
La interna entre Candelaria Tinelli y Juanita Tinelli
Tras la denuncia de su hermana Juanita Tinelli, Candelaria fue contundente cuando le preguntaron por su vínculo en Puro Show. "No sé, no tengo relación con ella. No estaba al tanto de esto. Preguntale a Mica que tal vez ella sabe más", arrancó Lelé.
"Nunca tuve una relación cercana con ella", siguió revelando la verdad secreta del interna dentro de la familia Tinelli. Picante agregó que le parecía "muy raro" lo que estaba sucediendo con la denuncia de su hermana.
Además, su mamá Soledad Aquino habló en Intrusos y apoyó a su hija Candelaria Tinelli. La ex de Marcelo Tinelli fue brutal con Juanita asegurando que descreé de la denuncia.
"No está bien no corresponde exponer a sus hermanas que la aman. Yo tengo moral, yo no atendería un número desconocido. No tiene sustento su denuncia. No le creo, quiere llamar la atención. Si fuera tan grave Marcelo no hubiera viajado a Punta del Este", dijo furiosa.