Cómo fue la feroz pelea entre Juanita Tinelli y Marcelo Tinelli

Según explicaron, Marcelo y Juanita se cruzaron mientras grababan material para su reality Los Tinelli, y la hija menor del condcutor le habría gritado cosas de lo más hirientes a su progenitor. “Intentar vivir sin mi papá con él en vida, es la lección de vida más difícil que me ha tocado aprender”, escribió la joven en su cuenta de Instagram, misma frase que de acuerdo a Ángel de Brito, Juanita Tinelli lanzó en medio de su pelea.

Candelaria Tinelli sin filtros sobre Juanita Tinelli

En el feroz descargo de Juanita Tinelli en su cuenta de Instagram, la influencer reveló que no estaba de acuerdo con las decisiones que ha tomado Marcelo Tinelli en los últimos años.

Además, Juana dejó de seguir en las redes sociales a su papá y su hermana Candelaria Tinelli. Lejos de dejarlo pasar, la ex de Coti no se quedó callada cuando le preguntaron por lo sucedido en Puro Show.

juanita candelaria tinelli Qué pasó entre Candelaria Tinelli y Juanita Tinelli.

"No sé, no tengo relación con ella. No estaba al tanto de esto. Preguntale a Mica que tal vez ella sabe más", arrancó Lelé. "Nunca tuve una relación cercana con ella", siguió revelando la verdad secreta del interna dentro de la familia Tinelli. Picante agregó que le parecía "muy raro" lo que estaba sucediendo con la denuncia de su hermana.