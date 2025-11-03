Candelaria Tinelli cruzó a Juanita Tinelli y destapó la feroz interna dentro del clan Tinelli

"Nunca tuve una relación cercana con ella", siguió revelando la verdad secreta del interna dentro de la familia Tinelli. Picante agregó que le parecía "muy raro" lo que estaba sucediendo con la denuncia de su hermana.

Polémica por el video de Juanita Tinelli llorando

Semanas antes, Juanita Tinelli generó mucha preocupación al publicar un video donde se mostró llorando y Yanina Latorre no se la dejó pasar.

En el posteo la hija menor de Marcelo Tinelli editó varias tomas de diferentes momentos de angustia y dolor, compilándolos todos juntos en un reel para dar un mensaje sobre la salud mental.

“Estoy atravesando hace ya un tiempo un momento difícil en mi vida que tiene que ver con mi salud mental y emocional, lo vengo tratando desde principio de año”, confesó luego la modelo en una storie de instagram. "Quise dar un mensaje de amor, unión y porque muy pocos en redes se muestran así", agregó.

juanita tinelli video Yanina Latorre reveló la verdad detrás del video de Juanita Tinelli llorando.

"¿Es necesario?", dijo Yanina Latorre quien se comunicó directamente con Juanita Tinelli para hablar de su situación. Según la conductora la joven le dijo que estaba saliendo de una depresión pero que ya se encontraba mejor de ánimo en especial luego de su ruptura definitiva de Jeta Castagnola.