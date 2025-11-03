Hace unos dias, Juanita Tinelli revolucionó las redes sociales al comartir un impactante descargo luego de denunciar que recibió una amenaza por las supuestas deudas que tendría Marcelo Tinelli.
Candelaria Tinelli cruzó a Juanita Tinelli y destapó la feroz interna dentro del clan Tinelli
Juanita Tinelli denunció que fue amenazada y su hermana Candelaria Tinelli no se quedó callada con declaraciones impactantes.
En su posteo, Juanita Tinelli incluso escribió que no estaba de acuerdo con las decisiones que ha tomado Marcelo Tinelli en los últimos años y estalló la interna que existe dentro del clan Tinelli.
Actualmente, Juanita Tinelli y Candelaria Tinelli estarían en los peores términos y sin comunicación, como lo confirmó la misma Cande en comunicación con Puro Show. Sin pelos en la lengua, Candelaria fue contundente cuando le preguntaron por su vínculo con Juanita. "No sé, no tengo relación con ella. No estaba al tanto de esto. Preguntale a Mica que tal vez ella sabe más", arrancó Lelé.
"Nunca tuve una relación cercana con ella", siguió revelando la verdad secreta del interna dentro de la familia Tinelli. Picante agregó que le parecía "muy raro" lo que estaba sucediendo con la denuncia de su hermana.
Polémica por el video de Juanita Tinelli llorando
Semanas antes, Juanita Tinelli generó mucha preocupación al publicar un video donde se mostró llorando y Yanina Latorre no se la dejó pasar.
En el posteo la hija menor de Marcelo Tinelli editó varias tomas de diferentes momentos de angustia y dolor, compilándolos todos juntos en un reel para dar un mensaje sobre la salud mental.
“Estoy atravesando hace ya un tiempo un momento difícil en mi vida que tiene que ver con mi salud mental y emocional, lo vengo tratando desde principio de año”, confesó luego la modelo en una storie de instagram. "Quise dar un mensaje de amor, unión y porque muy pocos en redes se muestran así", agregó.
"¿Es necesario?", dijo Yanina Latorre quien se comunicó directamente con Juanita Tinelli para hablar de su situación. Según la conductora la joven le dijo que estaba saliendo de una depresión pero que ya se encontraba mejor de ánimo en especial luego de su ruptura definitiva de Jeta Castagnola.