Hace unos dias, Juanita Tinelli revolucionó las redes sociales al comartir un impactante descargo luego de denunciar que recibió una amenaza por las supuestas deudas que tendría Marcelo Tinelli.
Yanina Latorre no le cree a Juanita Tinelli: "Para mí la llamada amenazándola no existió"
Yanina Latorre se refirió a la denuncia de Juanita Tinelli por amenazas y destrozó a la hija menor de Marcelo Tinelli.
Juanita Tinelli incluso reveló el nombre del prestigioso empresario que habría hecho la llamada amenazándola y estalló una feroz interna dentro del clan Tinelli.
Como no podía ser de otra manera, Yanina Latorre amiga de Marcelo Tinelli habló de lo sucedido y fue letal con Juanita Tinelli, descreyendo de su versión. "No me conmueve... Ella no está bien, ella tiene un tema emocional no resuelto, ahora no esta más en el reality. Esto ahora va a desatar todo, ella es la única que no fue a grabar a Punta del Este", expresó en su programa de radio.
"La llamada amenazándola que ella dice que recibió para mi no existió y si existió era una broma o una pelotudes. El entorno de ella descree del llamado, Juanita ya ha hecho cosas así. Llamó a la noche a la fiscalía, raro", agregó. "Ella está enojada con Marcelo por algo y mezcló todo. Yo no le creo, me da raro, no me cierra", cerró Yanina Latorre contundente.
Yanina Latorre cuestionó a Juanita Tinelli por su video llorando
No es la primera vez que Yanina Latorre cuestiona el accionar de Juanita Tinelli. Semanas antes, la menor del clan publicó un video llorando desconsolada.
En el posteo que fue producido, Juanita editó varias tomas de diferentes momentos de angustia y dolor, compilándolos todos juntos en un reel.
“Estoy atravesando hace ya un tiempo un momento difícil en mi vida que tiene que ver con mi salud mental y emocional, lo vengo tratando desde principio de año”, confesó luego la modelo en una storie de instagram. "Quise dar un mensaje de amor, unión y porque muy pocos en redes se muestran así", agregó luego de la polémica que generó su publicación.
"¿Es necesario?", dijo Yanina Latorre quien se comunicó directamente con Juanita Tinelli para hablar de su situación. Según la conductora la joven le dijo que estaba saliendo de una depresión pero que ya se encontraba mejor de ánimo en especial luego de su ruptura definitiva de Jeta Castagnola.