Yanina Latorre no le cree a Juanita Tinelli: "Para mí la llamada amenazándola no existió"

"La llamada amenazándola que ella dice que recibió para mi no existió y si existió era una broma o una pelotudes. El entorno de ella descree del llamado, Juanita ya ha hecho cosas así. Llamó a la noche a la fiscalía, raro", agregó. "Ella está enojada con Marcelo por algo y mezcló todo. Yo no le creo, me da raro, no me cierra", cerró Yanina Latorre contundente.

Yanina Latorre cuestionó a Juanita Tinelli por su video llorando

No es la primera vez que Yanina Latorre cuestiona el accionar de Juanita Tinelli. Semanas antes, la menor del clan publicó un video llorando desconsolada.

En el posteo que fue producido, Juanita editó varias tomas de diferentes momentos de angustia y dolor, compilándolos todos juntos en un reel.

“Estoy atravesando hace ya un tiempo un momento difícil en mi vida que tiene que ver con mi salud mental y emocional, lo vengo tratando desde principio de año”, confesó luego la modelo en una storie de instagram. "Quise dar un mensaje de amor, unión y porque muy pocos en redes se muestran así", agregó luego de la polémica que generó su publicación.

juanita tinelli video Yanina Latorre reveló la verdad detrás del video de Juanita Tinelli llorando.

"¿Es necesario?", dijo Yanina Latorre quien se comunicó directamente con Juanita Tinelli para hablar de su situación. Según la conductora la joven le dijo que estaba saliendo de una depresión pero que ya se encontraba mejor de ánimo en especial luego de su ruptura definitiva de Jeta Castagnola.