"Ese vestido me genera cosas": el atuendo revelador de Lali Espósito

Lali Esposito 2.jpg Lali Espósito

"Hermosa", "Ya no tengo calificativos", "Nuestro tesoro Nacional", "te doy mi vida", "te amo", "diosa", "lo que me genera ese vestido", fueron algunos de los comentarios que recibió Lali Espósito de parte de sus seguidores.

La morocha estuvo este martes en el programa español El Hormiguero junto a Miguel Ángel Silvestre, con el que actúa en Sky Rojo. Allí ambos se encargaron de presentar la tercera temporada y hasta se dieron un beso en vivo.

La serie de Netflix de Lali Espósito

La serie de Netflix que protagoniza Lali Espósito fue estrenada en 2021 y cuenta la historia de tres prostitutas de un burdel que deben huir y escapar de su proxeneta. El programa estrenará su tercera temporada este 13 de enero.

La serie está creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato. Además de tener a Lali Espósito, la serie está protagonizada por Verónica Sánchez, Miguel Ángel Silvestre, Asier Etxeandia, Yany Prado y Enric Auquer.

Lali Esposito.jpg Lali Espósito

La micro bikini de Lali Espósito

Lali Espósito arrancó un 2023 bien arriba, luego de que su cierre del 2022 sea de una forma intensa respecto a todo lo que vivió en el Mundial Qatar 2022, y bastante fogosa con todos sus posteos de Instagram. Este año no se quiso quedar atrás y ya subió una foto que dejó sin aliento a los seguidores.

La actriz y cantante subió imágenes de su micro-bikini colorida, posando frente al espejo. Además, el posteo de Lali Espósito contó con otras fotos que iban recapitulando todo lo que viene haciendo durante estas merecidas vacaciones en Punta del Este. "Entre los amores, el sol y la música", escribió.

Lali.jpg

"Siempre en la isla del sol con ustedes", "Besossss muchos pa’ usteeed", "Geniaaaa!!!! Diosaaa... Sos nuestra cábala para el próximo mundial", "Diosisimaaaaa", "Me va a agarrar un 'caro pardiaco'", "Hasta nunca heterosexualidad", "El perro no pierde la maña pero no el coso eeeeeeeeooooo", "Me haces dudar de mi sexualidad", fueron algunos de los miles y miles de mensajes que recibió la cantante.