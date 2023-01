Qué par de bombas: Romina Malaspina y Sasha Ferro fueron un peligro en la playa

Como no podía ser de otra manera, los seguidores y las seguidoras de ambas quedaron encantados con la dupla que conforman las amigas y le dijeron de todo a Romina Malaspina y a Sasha Ferro.

Romina Malaspina (9).jpg Sasha Ferro y Romina Malaspina

"Dos fórmula 1", "Dos reinas", "Que dos diosas se juntaron", "qué buenas que están", fueron algunos de los comentarios que obtuvieron Romina Malaspina y Sasha Ferro en el posteo de esta última.

El look de Romina Malaspina en el atardecer

La panelista Romina Malaspina sigue llevándose todas las miradas en Punta del Este y no deja de sorprender a sus seguidores con sus constantes look luciendo su espectacular figura.

La DJ de 28 años no para de compartir cada minuto de su estadía en la costa de Uruguay y sus followers enloquecen con sus fotos.

Romina-Malaspina-look-Punta-del-Este.jpg

En las últimas horas la influencer compartió un álbum de imágenes en su cuenta de Instagram y escribió "sunset vibes" (vibraciones del atardecer).

Por otro lado, el posteo de la ex Gran Hermano consiguió miles de "Me Gusta" y un centenar de comentarios. "Te amoooo", "Feliz dia de los Reyes Magos, primor", "Hermosa", "Una belleza resplandeciente y encantadora", "Por qué nunca subís fotos con tu novio? El chabón te banca todo y vos ni una foto" y "Me gusta tu look, es muy lindo", fueron algunos de los mensajes que le dejaron.