Ulises Bueno: un ex músico le hizo una millonaria demanda por trabajo en negro

Se trata de Ezequiel Ferrel, quien aseguró haber trabajado junto al artista durante 16 años sin haber sido formalmente registrado. El caso fue expuesto en el programa A La Tarde, donde se detalló que el reclamo lleva más de cinco años en la Justicia.

Según su testimonio, Ferrel comenzó a trabajar a los 16 años y continuó hasta los 32. En ese período, afirmó haber atravesado problemas de salud, incluyendo episodios cardíacos y un cuadro de depresión con ataques de pánico. También sostuvo que no contaba con obra social y que recibía atención médica gestionada por el entorno del cantante.

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“Siempre estuve en negro, no tengo comprobantes de pago”, declaró, y agregó que trabajaba de manera continua, incluso durante giras. Además, indicó que, tras iniciar acciones legales, le ofrecieron una suma única de 15 millones de pesos “sin reconocer hechos ni derechos”, propuesta que decidió rechazar para continuar con el proceso judicial.

El músico también aseguró que desde el entorno del artista desconocieron el vínculo laboral. Mientras tanto, la causa avanza en tribunales a la espera de nuevas instancias judiciales.

Fuente: cronica.com.ar