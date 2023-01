Romina Malaspina se calzó la micro-bikini y rozó la censura al mostrar la parte que se quemó

"Quemada quién?", se preguntó la DJ de 28 años.

Romina-Malaspina-pecho-quemado-y-tatuaje-oculto.jpg La historia de Romina Malaspina en la que mostró su pecho quemado por el sol.

La modelo es dueña de una esbelta figura y los más de 2.5 millones de followers disfrutan de su contenido en las redes sociales.

No hay dudas que este pequeño, pero doloroso percance, hizo reflexionar a la top para la próxima vez que exponga al sol.

Videos: Romina Malaspina posó en micro-bikini y se vio coloradísima

El deseo de Romina Malaspina para el 2023

La presentadora Romina Malaspina hizo un pequeño balance de lo que fue su 2022 y no dudó en desear un mundo mejor para el 2023.

"El 2022 fue el año donde comencé a construir la vida que quiero vivir ahora y siempre. A valorar mucho más el trabajo y a no dar por sentada las oportunidades", comenzó escribiendo.

Y agregó: "A sentirme agradecida por quienes me rodean, me quieren, me valoran y me ayudan a ser mejor".

Romina Malaspina deseos 2023.PNG El posteo de Romina Malaspina para Año Nuevo.

"Y a todos ustedes por seguir acá conmigo bancándome ¡Los quiero un montón! Gracias. Deseo que el 2023 nos haga más felices, más auténticos y más empáticos con el mundo", cerró Malaspina.

