Florencia Peña se clavó la más diminuta de todas y hubo latigazos: "Regalá fuego, bebé"

"Con los regalos del @sexshopargentino puedo contra Melchor, Gaspar y Baltazar juntos…", escribió Flor junto al video para publicitar una sitio con artículos para adultos.

Florencia Peña posteo Instagram.PNG El posteo de Florencia Peña en su Instagram para promocionar los artículos de un sex shop.

La publicación recibió más de 59 mil "Me Gusta" y poco más de 800 comentarios. "Jajaja, que geniaaaa!!!! Voy a hacer mi pedido a los Reyes a ver si me traen algunos de esos juguetitos", "Divina", "Mientras este la biyuya Flor, vos dale!", "Vos sabés algo de esto, Moni?", "Ella vive de las publicidades, porque no se dejan de juzgar la vida de las personas. No tienen vida, a parte de ser unas envidiosas.", fueron algunos de los mensajes que recibió.

Por otro lado, también subió una historia donde aconseja regalar para Reyes "fuego" y usó la canción de Sandro Dame fuego de fondo.

Florencia Peña y sus videos con la diminuta más chiquita

Florencia Peña recuperó su cuenta de Instagram

Hace un par de semanas a Florencia Peña le cerraron su cuenta principal de Instagram @flor_de_p, en la que tiene más de 6 millones de seguidores, y sin obtener buenos resultados para recuperarla decidió arrancar de nuevo y de cero con un perfil nuevo.

Gracias a la ayuda de muchos colegas y colegas, la actriz subió la cantidad de seguidores rápidamente en @soyflorpe, pero lejos de alcanzar los que tenía antes.

Florencia-Peña-ropa-interior.jpg La actriz levantó la temperatura de sus followers, pese a los haters.

Sin embargo, el pasado 30 de agosto la actriz contó que recuperó su cuenta. "Gracias @instagram Argentina por rever mi caso. Sabía que era injusta la decisión. Gracias a todxs lxs que se sumaron a la cruzada, que me bancaron. Y a ustedes por seguirme del otro lado. En @flor_de_p y ahora también en @soyflorpe", escribió junto a un video.