Cero inocencia: Florencia Peña posó para un sitio de adultos y fue demasiado

"Floooorrr sos la perfeccion en esta tierra", "tremenda", "Ya tengo Carpinchos en mi cabeza en vez de Ratones", "una hermosura única", fueron algunos de los comentarios que recibió Florencia Peña por parte de sus followers en Instagram.

Florencia Peña.jpg Florencia Peña

Este 2022 encontró a Florencia Peña con nuevos desafíos en la conducción y en el teatro. Además, volverá con Casado con Hijos encima de un escenario.

Sin embargo, para muchos de sus seguidores, una de las mayores alegrías fue que Florencia Peña formara parte de Divas Play y subiera contenidos para adultos a cambio de una suscripción en dólares. De hecho, la actriz es una de las modelos más importantes que tiene el sitio.

El reclamo a Florencia Peña

La actriz y conductora Florencia Peña siempre genera las reacciones de sus followers en cada uno de sus posteos en Instagram. Si bien, siempre es criticada por los "haters" por una u otra foto, en esta ocasión recibió un comentario que no pasó por alto.

La comediante de 48 años es dueña de una figura espectacular y suele compartir, al ser generadora de contenido para adultos, imágenes de ella con poca ropa y con poses muy sensuales.

Florencia-Peña1.jpg Florencia Peña

En su última publicación, subió una foto para hacer una publicidad de hamacas en la que sale sentada y luciendo una bikini de animal print y con una reflexión que decía: "Agarrate fuerte y ponete cómoda que todavía nos falta el último tirón del año".

La publicación de Flor recibió miles de "Me Gusta" y una gran cantidad de comentarios. Y se destaca el mensaje de una seguidora: "Por fin te relajaste y no hiciste pose para que te veamos el culo!!!!". Aunque no sabemos si todo el resto estuvo de acuerdo con la seguidora.