"Está más fuerte que la inflación": Alejandra Maglietti reventó el fin de año

El outfit elegido por Alejandra Maglietti fue un bikini que le resaltó su lomazo y una falda de tiras que no ocultan mucho, aunque tampoco esa es su intención.

No hace falta decir que el vestuario de Alejandra Maglietti dio lugar para el delirio de sus seguidores y seguidoras que le respondieron de todo, con frases como: "Estás más fuerte que la inflación", "bomba sexy", "diosa", "No puedo ver, me encandilan tus ojos" y hasta para recibir alguna propuesta de casamiento en los comentarios.

El año de Alejandra Maglietti

La abogada y panelista de televisión ha coronado un gran año en este 2022. Además de su incursión en la pantalla chica, este año también hizo radio y se la ha notado muy contenta en este nuevo rol.

alejandra maglietti bikini colores.webp Alejandra Maglietti

Además, en las redes sociales Alejandra Maglietti se ha mostrado viajando por diferentes lugares del mundo y de Argentina, imponiendo su look y seducción a todos los lugares donde ha estado, indudablemente sin lograr pasar desapercibida ante tanta belleza y todo hace creer que el 2023 también será un buen año para ella.

Alejandra Maglietti: la seductora hot

Una de las principales facetas que ha mostrado Alejandra Maglietti a través de las redes sociales es el de su poder de seducción. A través de fotos y videos se ha logrado hacer con miles de seguidores que esperan ansiosos sus posteos. No es para menos, suele mostrarse muy sexy en cada uno de ellos, sin importar si aparece en bikini o con algo más de ropa.

Alejandra Maglietti (3).jpg Alejandra Maglietti

No obstante, hasta ahora no ha querido formar parte de ningún sitio para adultos, como lo han hecho otras famosas argentinas. El tiempo dirá si cambia de opinión.