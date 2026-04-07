Santiago del Moro confirmó que Andrea del Boca no regresará a la casa de Gran Hermano 2026: Generación Dorada. La actriz se tropezó mientras caminaba por un pasillo y tuvo que salir para ser atendida por los médicos.
¡Escándalo! La íntima razón por la que Andrea del Boca no es contratada para las novelas
Salió a la luz el secreto más polémico de Andrea del Boca tras su salida de la casa de Gran Hermano Generación Dorada 2026.
En BONDI, Ángel de Brito habló de lo sucedido y lanzó una escandalosa revelación sobre la ausencia de Andrea del Boca en la ficción. "Voy a ser frontal", arrancó el conductor sin pelos en la lengua.
"Andrea es muy dificil para trabajar por eso la dejaron de llamar. Ella estaba acostumbrada a trabajar con su equipo, con su familia, con su cuñado. Cuando fue a Polka y Underground no fue fácil",recordó para luego enuerar los lujos que debía tener la actriz mientras grababa.
"Cuando fue a Polka tuvieron que armarle un motorhome para que estuviera con su bebé y en canal 9 le construyeron un mega camarin. Hizo gladiadores de Pompeya que duró un mes y despúes vino un camión de mudanza y se llevó todo. Esas cosas dejan malos recuerdos... A las estrellas se les complica reciclarse", cerró De Brito.
Andrea del Boca fuera de Gran Hermano y con reemplazo
Debido a la contundencia del golpe, Andrea del Boca se quedará afuera de Gran Hermano 2026 como explicó Del Moro en su cuenta de Instagram.
"Ante tantas consultas quería confirmarles que Andrea no podrá regresar a la casa. Debido a la caída y al fuerte golpe recibido, se le realizaron los estudios correspondientes y, por indicacion médica, no continuará en la competencia".
Ahora, en Intrusos revelaron que la actriz ya se reencontró con su familia, que está descandansando en su casa y que la producción estaría buscando su nueva reemplazante.
"Se está negociando que el reemplazo de la actriz en la casa sea su propia hija, Anna Chiara del Boca", precisó Daniel Ambrosino confirmando los rumores que corrieron días antes.