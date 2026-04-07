¡Escándalo! La íntima razón por la que Andrea del Boca no es contratada para las novelas

andrea2 Ángel de Brito reveló el motivo por el que Andrea del Boca no volvió a las novelas.

"Cuando fue a Polka tuvieron que armarle un motorhome para que estuviera con su bebé y en canal 9 le construyeron un mega camarin. Hizo gladiadores de Pompeya que duró un mes y despúes vino un camión de mudanza y se llevó todo. Esas cosas dejan malos recuerdos... A las estrellas se les complica reciclarse", cerró De Brito.

Andrea del Boca fuera de Gran Hermano y con reemplazo

Debido a la contundencia del golpe, Andrea del Boca se quedará afuera de Gran Hermano 2026 como explicó Del Moro en su cuenta de Instagram.

"Ante tantas consultas quería confirmarles que Andrea no podrá regresar a la casa. Debido a la caída y al fuerte golpe recibido, se le realizaron los estudios correspondientes y, por indicacion médica, no continuará en la competencia".

andrea anna chiara Anna Chiara podría ser elegida para reemplazar a Andrea del Boca en Gran Hermano.

Ahora, en Intrusos revelaron que la actriz ya se reencontró con su familia, que está descandansando en su casa y que la producción estaría buscando su nueva reemplazante.

"Se está negociando que el reemplazo de la actriz en la casa sea su propia hija, Anna Chiara del Boca", precisó Daniel Ambrosino confirmando los rumores que corrieron días antes.