¡Encendida! Sol Pérez se abrió el saco y lo que se vió fue un shock: "No hay palabras para..."

Para esta ocasión Sol Pérez optó por uno de sus looks más elegantes con un conjunto animal print súper arriesgado. La top llevó pantalón y blazer al tono y lo combinó con un corpiño infartante. Además, se animó a llevar un recogido de lo más jugado.

sol perez look.jpg

"No hay palabras para describir esto", escribió Sol Pérez junto a la foto posando como toda una modelo.

Te puede interesar: "¡Como conejos!", Silvina Luna reveló su récord sexual y explotó todo

Romina Malaspina vs Sol Pérez

Romina Malaspina es la reina de la sensualidad en las redes sociales. La ex conductora de Canal 26 suele revolucionar a sus fans con fotos y publicaciones de los más sexys aunque esta vez la top fue noticia por sus declaraciones sobre

La rubia dio una entrevista y se refirió al escándalo que se armó el día que lució un crop top transparente para conducir el noticiero de Canal 26.

Romina Malaspina canal 26.jpg

En ese momento, Romina Malaspina fue muy cuestionada y Sol Pérez, compañera de su canal, no la apoyó con la elección de su atuendo.

Lejos de dejarlo pasar y dejarlo en el olvido, Romina Malaspina volvió a mostrarse muy ofendida con la actitud de Sol.

Te puede interesar: "Cuando tus amigas tienen ojazos y vos un buen ...", Ángela Leiva salió, mostró lo que tiene y arrasó

Romina Malaspina le dijo hipócrita a Sol Pérez

"A mi personalmente no me jodieron sus críticas, pero me pareció muy hipócrita de parte de ella. Ella se hizo conocida también por ser una mujer voluptuosa, linda, con curvas", comenzó diciendo al ser consultada por su actual relación con la ex chica del clima.

"Me pareció muy chocante, pensé que iba a ser la primera que me iba a defender con toda la situación porque ella había pasado lo mismo que yo. La sigo teniendo bloqueada en las redes", cerró contundente.