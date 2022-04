¡Demoledor! El video de Melody Luz bailando en colaless que paralizó Internet

Melody Luz1.jpg

Si bien no ha tenido oportunidad de desplegar todo su talento artísitico, Melody Luz es una gran bailarina que participó no solo del Bailando por Un Sueño sino también de producciones como SEX.

Además, antes de entrar a la casa, Melody Luz grabó varios videos para mostrar sus dotes para el baile.

Melody Luz arrasó bailando

Uno de esas producciones, Melody se animó a bailar el tema Me Gustas Mucho.

Para la ocasión, la diosa se grabó bailando luciendo un conjunto de lencería color nude y botas bucaneras que dejaban su espectacular lomazo a la vista.

ME GUSTAS MUCHO - Viejas Locas | Coreografía Melody Luz

El video revolucionó a los espectadores que la llenaron de comentarios elogiando su belleza y habilidad para bailar.

Melody Luz al rojo vivo en SEX

En la obra de Jose María Muscari, la bailarina lució casi desnuda y no dudó en compartir una foto con sus followers.

"Universo que me acompaña en mi evolucionar hace ya 2 años. Soy una tora, uso mi fuego interno, ese que no se piensa pero vuela a través de mi mirada y movimientos, esa libertad que me da poder y me hace una mujer muy infinita. Tenerlo, valorarlo y transmitirlo", escribió junto a una imagen de lo más atrevida.