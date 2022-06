melody luz emma stone.jpg Melody Luz enloqueció a Alex Caniggia con su look.

Melody Luz publicó una foto del cara a cara que se verá esta noche donde lució su look más elegante. "Hoy se viene un picante todos contra todos", anticipó la bailarina aunque fue su belleza la que se robó la atención de Alex Caniggia.

"Emma Stone la tenes adentro", escribió sin filtro comparándola con la famosa actriz. "Amore Mio la mas Hermosa del mundo", siguió más enamorado que nunca.

La emoción de Melody Luz en el Hotel

Melody Luz rompió en llanto y su novio, Alex Caniggia, tuvo que contenerla.

José María Muscari llevó regalos para los integrantes que siguen dentro del Hotel de los Famosos y Melody Luz rompió en llanto al darse cuenta de qué se trataba su presente.

melody luz llorando.webp Melody Luz lloró en el Hotel de los Famosos.

"Ay, es una muñequita que me regaló mi abuelo”, dijo envuelta en lágrimas al recordar a su ser querido. "La llevé siempre a todos lados. Me encuentro con el único regalo que tengo de él, que ya no está en este plano, y es esta muñequita destrozada que sacaba a pasear, la peinaba, despeinaba…”, siguió conmovida.

“Pensé que ya no existía, que no estaba”, siguió mientras Alex Caniggia la abrazaba. "Este regalo me da el empujón que necesitaba”, cerró tras una semana complicada y cruces con sus compañeras Sabrina Carballo y Emily.

¿Melody Luz embarazada?

melody embarazo 2.webp

El viernes por la noche, en el Hotel de los Famosos mostraron los resultados de los análisis de sangre que se hizo Melody Luz y la reacción de la novia de Alex Caniggia al enterarse que no está embarazada.

“El único examen que salió patológico fue el de orina. Ese nos está mostrando que tenés una infección urinaria. También te hicieron una Gonadotropina cariónica para descartar problemas de embarazo”, le dijo el médico.

“Me deja tranquila saber qué es lo que tengo y que va a estar todo bien”, respondió Melody Luz al descubrir que se trataba de una infección urinaria por la que tendrá que tomar antibióticos.

