Divas Play mostró una foto de Charlotte Caniggia y fue muchísimo

No es la primera foto de Charlotte que el sitio difunde, aunque son todas muy cuidadas. En cambio, las que figuran dentro de Divas Play están censuradas y solamente se pueden ver suscribiéndose. Y no, no hay período de prueba gratis.

Charlotte caniggia, divas play.jpg Charlotte Caniggia

Divas Play: cuánto se cobra para ver fotos de Charlotte Caniggia

Para poder acceder a las fotos y videos de Charlotte Caniggia en Divas Play hay que abonar 15 dólares mensuales con tarjeta de crédito. En el caso de Argentina, hay que suma el Impuesto PAIS (30%) y la percepción de AFIP (45%).

De hecho, Charlotte se ha convertido en una de las modelos principales del sitio aunque no suele mostrat tanto como otras famosas en sus adelantos. No obstante, en Divas Play ya cuenta con alrededor de 15 producciones en muy poco tiempo.

charlotte caniggia divas play policia.jpg Charlotte Caniggia

Charlotte Caniggia fue una de las últimas famosas en unirse a Divas Play. Anteriormente ya lo habían hecho Florencia Peña, Celeste Muriega, CInthia Fernández, Silvina Luna y Adabel Guerrero, entre otras.

Justamente, Florencia Peña, Silvina Luna y Cinthia Fernández también están entre las principales modelos de la página web destinada a mayores de 18 años

Para acceder a las producciones de cada una ellas se abona la misma suma: 15 dólares.