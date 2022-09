Divas Play: Charlotte Caniggia se puso la de cuero y posó de espaldas como nunca

En esta oportunidad, Charlotte Caniggia compartió una postal donde se la ve presumiendo su espectacular lomazo en una micro-bikini negra súper sensual.

charlotte caniggia bikini.jpg

Posando de espaldas y dejando su cola como portagonista, Charlotte Caniggia invitó a sus followers a ver más en su perfil de Divas Play aunque fue poco lo que dejó a la imaginación con se adelanto.

¿Charlotte Caniggia engañó a su novio?

Charlotte Caniggia se habría separado de su novio luego de que la encontrara infragantti con su mejor amigo.

"Él se enteró de que ella estaba teniendo una aventura y se pudrió todo, ella le fue infiel aparentemente porque las cosas estaban desgastadas con su ahora ex”, dijo Juan Etchegoyen el periodista que reveló la primicia.

"Me cuentan que ver a su hermano tan enamorado le hizo replantear las cosas a ella, es un novelón el que tengo para decirte, él entró a su casa y la vio a ella con otro, la agarró infraganti con su mejor amigo", siguió en Radio Mitre.

"La historia que te cuento tiene a una famosa involucrada y es Charlotte Caniggia, que se separó de su novio Roberto Storino tras tres años de relación", ceró Juan sobre Charlotte y Roberto.

charlotte novio 2.jpg Charlotte Caniggia y su novio se habrían separado tras un escandaloso episodio.

Charlotte Caniggia arrasó con su jumpsuit

Siempre fashionista y atrevida, Charlotte Caniggia no teme a la hora de lucir los más explosivos looks y esta vez no fue la excepción.

La morocha fue por todo con un sensual jumpsuit de encaje con aberturas en la panza impactante muy similar al estilo que solía llevar la cantante Selena.

Su atuendo no paso inadvertido para sus seguidores que no tardaron en llenarla de likes y comentarios e incluso compararla con la icónica cantante."Sos Selena", "Qué bomba", "Siempre hermosa", escribieron fascinados con su postal.

charlotte caniggia selena.jpg Charlotte Caniggia arrasó con su jumpsuit de encaje.

