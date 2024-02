Aprovechando el invierno europeo, Flavia Palmiero anticipó los imprescindibles del otoño invierno 2024 mostrando cómo lucir la tendencia shiny metalizada.

flavia palmiero metalizado europa.jpg Desde Europa, Flavia Palmiero paraliza el shiny la tendencia furor del 2024.

Desde París, Flavia Palmiero fue por el estilo que arrasará, presumiendo su figura con unas calzas metalizadas color plata. Para un toque chic, la rubia la combinó con camisa blanca y tapado de inspiración militar y arrasó.

Flavia Palmiero la reina del total black

Flavia Palmiero sorprendió a sus fans recodando una producción fotográfica donde se la ve llevando el total black a otro nivel.

Una vez más el total black vuelve con todo este otoño 2024 y Flavia mostró cómo lucirlo de la forma más sexy posando con un trench impactante.

flavia palmiero total black.jpg Flavia Palmiero apuesta por el total black y paraliza la tendencia: cuero, trench y mucha piel.

La conductora eligió un tapado trench de cuero negro como única prenda con un llamativo tajo profundo dejando a la vista su pierna.

Flavia Palmiero reina del shiny

Flavia es fanática del shiny y brillo por doquier, la tendencia infaltable de la temporada primavera-verano 2023/2024

Una vez más, Flavia Palmiero apostó por los brillos y las lentejuelas jugandosela con un golden look ideal para celebrar las fiestas y recibir el 2024 repleta de destellos dorados.

flavia palmiero golden look.jpg Flavia Palmiero se suma al ultra shiny y su golden look paraliza el verano.

Súper canchera, Flavia Palmiero eligió el shiny llevándolo en una musculosa de breteles ultra finos íntegramente bordada por paillettes y la combinó con unos clásicos jeans rectos en tono celeste.

Días antes, Flavia siguió con su amor por el brillo y los tonos metalizados, esta vez luciéndolo en una microbikini silver metalizado color plateado deslumbrante de corpiñito y bombacha con tiras anudadas.

flavia palmiero bikini plateada.jpg

Flavia Palmiero y Cinthia Fernández diosas metalizada

A sus 56 años Flavia Palmiero se muestra más fabulosa y radiante que nunca y ahora ha sorprendido siguiendo los pasos de Cinthia Fernández.

cinthia fernandez enteriza metalizada 1.avif

Atenta a las últimas tendencias y estilos que están causando sensación, Flavia hizo el gran lanzamiento de su nueva temporada llevando una enteriza metalizada, similar a la que mostró la morocha en su propia campaña.

flavia palmiero enteriza cinthia fernandez 1.jpg A lo Cinthia Fernández, Flavia Palmiero se pone enteriza metalizada y es tendencia total.

Desde las playas de Miami, Flavia Palmiero fue por todo posando como toda una sirena del glamour con una enteriza dorada deslumbrante, resaltando su figura a la perfección y llevando su atuendo veraniego más sofisticado.

flavia palmiero enteriza dorada.jpg A lo Cinthia Fernández, Flavia Palmiero se pone enteriza metalizada y es tendencia total.

Flavia Palmiero y sus enterizas más salvajes

Flavia Palmiero sigue con la promoción de su marca de bikinis y trajes de baño y ahora ha sorprendido con una selección de sus enterizas favoritas.

flavia palmiero tigrasa 1.jpg Locura por las mejores fotos de Flavia Palmiero en traje de baño al rojo vivo.

Luciendo modelos animal prints, lisos y de colores vibrantes, Flavia Palmiero presumió su lomazo y acompañó su álbum con una importante reflexión. " Acá me tienen. Modelando y usándo el diseño Portofino. Es sexy y cómodo. Enterizos son un gran aliado para todo", comenzó.

"Uno busca verse bien y lo que favorece es liberarse de la crítica constante. Una cosa es no me gusta. Que sobre gustos no hay nada escrito. Y otra diferente es sentirse bajo la presión permanente de la mirada del otro. Lo que siento y creo que favorece es sentirse bien y ponerse lo que te guste. Eso le luce a todos", cerró junto al posteo que inmediatamente se llenó de eligos como "Espléndida", "Bomba muy sexy", "Estás hecha una tigresa", entre otros.

flavia palmiero tigresa 2.jpg

