"Está más buena q comer pollo con la mano", "Es tan hermosa señorita q x más q c esfuerze no no puede asustar solo enamorar (sic)", "mi amor, que hermosa que sos", "Mí amor, diosa, preciosa, reina, divina, deslumbrante, magnífica, estupenda, bella, agraciada", fueron algunos de los comentarios que recibió Alejandra Maglietti tras su posteo.

►TE PUEDE INTERESAR: Wanda Nara posó con un escote muy generoso: "Cómo me gustaría tener ese cuerpazo"

Embed

La foto en topples de Alejandra Maglietti

Alejandra Maglietti sigue demostrando que es la reina cuando de enloquecer a sus seguidores de Instagram se trata. La diosa es una experta con sus posteos cada vez más explosivos.

En esta oportunidad, Alejandra Maglietti que hace unos días celebró su cumpleaños, reposteó el saludo de una de sus mejores amigas.

Si bien es habitual compartir con los followers las fotos y dedicatorias de los seres queridos en los días especiales, lo cierto es que esta postal rompió todos los límites y se hizo viral.

►TE PUEDE INTERESAR: ¡Otra más fuerte! Se viralizó una nueva foto de Guillermina Valdés sin nada de ropa