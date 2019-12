Débora Plager, periodista y conductora de América TV, posó como figura de la campaña de un centro de medicina estética y sorprendió con las sensuales fotografías que le tomaron.

Te puede interesar: Un niño de 10 años confesó el asesinato de la novia de su hermano

La profesional, que acompaña a Mariano Iúdica todas las mañanas en Involucrados y que ha sabido destacarse en discusiones políticas en Intratables, luce un cuerpo privilegiado a sus 49 años y se siente más plena que nunca. Así lo expresó ella misma en el posteo que acompañó un par de imágenes en las que se la ve radiante y súper sexy.



"Feliz de llegar a terminar otro año sintiéndome bien conmigo. Me acompaña en este proceso @romedicalart y la Dra. @mariarolandiortiz con sus consejos sobre salud y estética. Privilegiar una buena calidad de vida, alimentación saludable, ejercicio físico, tratamientos y productos adecuados para mí. A las que me preguntan y quieren saber que hago… Aquí la respuesta. Eso me permite sentirme libre para jugar en esta nueva campaña para @romedicalart con el mejor equipo", escribió Débora agradeciendo a quienes la cuidaron durante la producción.

No es la primera vez que Débora se muestra sensual en las redes y se anima a mostrar un poco más su cuerpo.

A fines de 2017 ya había sorprendido con sus fotos en bikini durante sus vacaciones.