Coti Romero se muestra como "vikinga" y paraliza Halloween con el look más audaz

Como toda una guerrera, Coti Romero decidió jugársela con un disfraz inspirado en la famosa serie Vikings, logrando un look "Lagertha" impactante.

Súper sexy, Coti Romero presumió su figura con una mini al ras, y deslumbró a toda la fiesta con su explosivo make up luciendo como una verdadera vikinga.

Coti Romero fanática de las transparencias

Disfrutando a pleno de su soltería, Coti Romero no para de enloquecer a sus seguidores con looks cada vez más atrevidos y su elección para Noche al Dente no fue la excepción.

Siguiendo los pasos de famosas como Julieta Poggio, Pampita, Moria Casán, entre otras, Coti Romero volvió a apostar por la tendencia furor de las transparencias.

De lo más femenina, Coti eligió un slip dress color rosado con transparencias de lo más sugerente dejando ver su mini shortcito culotte.

Coti Romero topless desde la cama

Coti sorprendió a sus seguidores con una postal desde su cama que dejó a más de uno sin respiración.

Coti Romero arrancó la semana al rojo vivo, en especial luego de que se confirmaran las fuertes versiones de que Alexis el Cone Quiroga le fue infiel con una joven durante un viaje de trabajo.

En medio de las repercusiones que generó la noticia, Coti Romero fue por todo y se sacó una foto desde su cama luciendo un hilo dental estilo Barbiecore como única prenda.

Cubriendo parte de su figura con un su acolchado de plumas. Sin escribier mensaje junto a la imagen, Coti Romero dejó un simple emoji que fue más que suficiente para la explosión de comentarios que recibió.

Coti Romero y Jesica Cirio con el mismo vestido

Coti Romero le copió el vestido a Jesica Cirio y estallaron las redes sociales. La ex participante de Gran Hermano y la conductora de Morfi tuvieron la misma elección estilística.

Fue Jesica Cirio la primera en llevarlo. La diosa cautivó en los Premios Martín Fierro 2023 con un diseño negro, de escote iregular, con recortes estratégicos, bordados de paillettes y hasta transparencias.

Ahora, Coti Romero dijo presente en la esperada foto del Bailando 2023 en el Hipódromo de Palermo y arrasó con el mismo vestido de Jesica.

A diferencia de la ex de Martín Insauurralde, Coti Romero eligió combinar su impactante diseño con un peinados de ondas al agua estilo Old Hollywood y labios rojos furiosos luciendo como una diva. ¿Quién lo llevó mejor?

