Esta temporada, los corpiños mega pequeños e incluso del tamaño de un cinturón se convierten en los must have de los guardarropas y Oriana no se quedó afuera.

oriana sabatini corpiño cinturon 1.jpg Oriana Sabatini se puso corpiño del tamaño de un cinturón y la foto es viral.

Fue la misma Oriana quien reposteó la imagen tomada por su maquilladora donde se la ve luciendo un diseño color nude con detalles de encaje. Cancherísima, lo combinó con jeans tiro bajo y sorprendió con su impactante bronceado dejando a la vista las marcas de su bikini.

TE PUEDE INTERESAR: El combo sublime de Alejandra Maglietti: shortcito al ras, transparencias y ...

Oriana Sabatini paralizó la noche con sus transparencias

Oriana Sabatini dijo presente en el exclusivo evento de lanzamiento de FAME el nuevo perfume de Paco Rabbane, donde estuvieron it girls como Zaira Nara, Tuli Acosta, Delfi Chaves, Brenda Asnicar, entre otras.

►TE PUEDE INTERESAR: En pantaloncitos fajados Sol Pérez se la jugó para su encuentro con Marcos Ginocchio, el campeón de Gran Hermano

oriana sabatini encaje 1.avif En mini vestido de encaje, a Oriana Sabatini se le transparentó todo el culotte y la foto reventó de likes.

Dueña de un estilo digno de una diva de Hollywood, Oriana Sabatini se robó todas las miradas al llegar luciendo un mini vestido de encaje con mangas largas súper transparente dejando a la vista su ropa interior.

Como si fuera poco, la morocha complementó su outfit con sus cejas decolaras, extensiones XL, flequillo y make up artísitco destacando sus impactantes ojos con apliques. "Escobita", escribió haciendo referencia al atuendo que prendió fuego la velada.

oriana sabatini encaje 2.avif

►TE PUEDE INTERESAR: En jumpsuit demencial, a Analía Franchín se le transpatentó el hilo dental y fue mucho para Gran Hermano

Oriana Sabatini la favorita de Ricky Sarkany

Oriana Sabatini fue elegida por Ricky Sarkany para protagonizar la campaña de su colección otoño-invierno 2023 y las fotos provocaron un terremoto.

►TE PUEDE INTERESAR: Sol Pérez apareció en pantaloncitos blancos y la foto es indescriptible

oriana sabatini ricky sarkany 1.webp

Siguiendo la tendencia furor del momento, se puede ver a Oriana Sabatini luciendo una mini cinturón verde neón con un tajo súper profundo.

Combinado con remera negra y botas al tono, Oriana presumió su figura escultural y enloqueció a los fans dejando ver un tattoo de su entrepierna a través del recorte de su falda.

oriana sabatini ricky sarkany 2.webp

►TE PUEDE INTERESAR: La fotito de Alejandra Maglietti y Jésica Cirio en pantalones rosaditos que reventó la red

En mini vestido de látex Oriana Sabatini reventó la noche de Londres

Rodeada por famosos internacionales, Oriana Sabatini dijo presente en la última fiesta de la marca de relojes Omega y dio cátedra de estilo y sensualidad con su atuendo.

La top siguió la tendencia que desde hace años eligen celebrities como Kim y Khloe Kardashian y fue por todo con un vestido negro súper ajustado infernal.

oriana sabatini vampiresa latex 2.avif

Atrevida y deslumbrante, Oriana complementó su vestido estilo vampiresa con un peinado recogido y smokey eyes en tonos verdes provocando sensación en la alfombre roja y recibiendo cientos de comentarios en sus redes.

►TE PUEDE INTERESAR: Sol Pérez se puso un mini vestido con recorte tan grande que ¡se vio hasta lo impensado!

Oriana Sabatini arrasó con su look en el casamiento de su mejor amiga

La morocha asistió al casamiento de una de sus mejores amigas. Acompañada por Cathy Fulop y Ova Sabatini, Oriana Sabatini se robó todas las miradas con el explosivo atuendo que lució para acompañar a su amiga en su gran día.

Al igual que otras elegidas por la novia, Oriana llevó color verde en un espectacular vestido con mega escote y volados, una de las tendencias furor del verano europeo. Siempre fashionista, la diosa además sorprendió con sus cejas y flequillo.

oriana sabatini casamiento 1.jpg

Como siempre, la cantante compartió un álbum de fotos en su cuenta de Instagram con los mejores momentos de la velada y los comentarios no tardaron en estallar. "Bomba total", "Diosa", "Cada día más linda", "Pareces Moria", "Te quedan mejor tus cejas naturales", entre otros.

►TE PUEDE INTERESAR: A Pampita se le transparentó el culotte y la foto dinamitó la red: "¡Lo diste todo!"

Oriana Sabatini se grabó en bikini colaless y prendió fuego el verano

Dueña de un cuerpo escultural, Oriana Sabatini llevó la tendencia furor del verano mostrando un diseño rosado con corazones desde todos los ángulos.

Súper canchera, la novia de Dybala acompañó su bikini de corazones con una ponytail alta y cejas aclaradas aunque esta no fue al primera vez que impusó moda con sus elecciones.

►TE PUEDE INTERESAR: La China Suárez se subió la remera para mostrar su culotte