¡Bombazo! La China Suárez ¿culpable de la pelea entre Zaira Nara y Paula Chaves?

zaira china 2.jpg El rol de la China Suárez en la pelea de Zaira Nara y Paula Chaves.

“Que Zaira se lo pasó a su hermana y Wanda Nara lo hizo público”, agregó sobre el gesto que habría provocado la pelea entre las modelos en medio del affaire de la China Suárez y Mauro Icardi en París.

Escándalo con Mauro Icardi en el Galatasaray por culpa de la China Suárez

Durante el fin de semana, Mauro Icardi celebró junto a la China Suárez quien subió una catarata de fotos y videos donde se lo vio al jugador bailando y brindando.

Tras la glamorosa fiesta que organizaron, Mauro Icardi no jugó en el partido del Galatasaray viendo el encuentro desde el banco. “Está claro que las cosas entre el futbolista y el no están bien, de hecho no tienen pensado renovarle el contrato pero en las últimas horas sucedió un nuevo capítulo”, arrancó el periodista.

china suarez cumpleaños

“Lo que me cuentan personas de adentro del club es que sienten que Maurito priorizó el cumple de la China Suárez y no priorizó al club que tiene el encuentro más importante del año en las próximas horas”, sostuvo . “Le pareció mal que haya ingerido alcohol siendo un profesional del fútbol y en la previa de este partido que te estoy contando. Alguien me dijo ‘sigue haciendo las cosas mal y no recapacita’ esas fueron las palabras de una persona que me traslada la información”, agregó Etchegoyen.