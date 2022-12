 Barby Silenzi debutó en Sex y la foto es dinamita pura

►TE PUEDE INTERESAR: Tini Stoessel se puso una mini cinturón infernal y la foto viral superó el millon de likes

Feliz con el debut de la puesta, Barby Silenzi le mostró a sus followers el outfit que llevó para el día del estreno y causó sensación.

barby silenzi sex estreno.jpg

Siempre sexy, Barby Silenzi optó por una mini de jean mega cortita, con un corset transparente que no dudó en modelar como toda una diosa. "Sos el fuego de Sex", "Bomba", "Diosón", escribieron sus seguidores fascinados.

Barby Silenzi infernal desde el balcón

Súper atrevida, Barby Silenzi posó en el balcón de un departamento con un body de látex con recortes, cadenas y sideboob completamente a la vista explosivo que, como no podía ser de otra manera, enloqueció a sus seguidores y vecinos de la zona.

barby silenzi body balcon.jpg

Barby Silenzi arrasó como enfermera hot

Barby Silenzi compartió en sus redes dos fotos de la nueva producción para Divas Play donde se vistió de enfermera.

La pareja de El Polaco subió las imágenes a su cuenta de Instagram luciendo un muy sensual atuendo de enfermara de color blanco con detalles en rojo.

Barby-Silenzi-para-Divas-Play.jpg

"Noche de #sabado en @divasplayok shhhh….", escribió la actriz junto a las imágenes.

La publicación recibió más de 8 mil "Me Gusta" y un centenar de comentarios. "El mejor cuerpo de la Argentina, real, lejosss!", "La más hot de Divas Play", "Vos querés que yo me muera", "Nunca una compañera así en el hospital", "Ya me dio un infarto, RCP, RCP!", "Preciosa vení a curarme del corazón, bombón", fueron algunos de los mensajes que le dejaron.

