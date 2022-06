Para una de sus últimas publicaciones, la top compartió una selfie frente al espejo luciendo un diseño color nude explosivo y no solo causo suspiro con su figura sino que acompañó su postal con un pícaro mensaje.

romina malaspina selfie.jpg Romina Malaspina presumió su lomazo con una sensual bikini color nude.

"Así quedas después de escuchar “Un Verano Sin Ti” on repeat", escribió Romina Malaspina provocando una catarata de likes en segundos y comentarios de fans y famosas como Adabel Guerrero.

Romina Malaspina y Sasha Ferro reventaron Miami

Como si fuera poco, Romina Malaspina salió de paseo en yate y posó acompañada por su íntima amiga, Sasha Ferro.

Romina y Sasha causaron sensación con sus figuras en especial durante su divertida tarde en la playa.

Luciendo bikinis negras y coloradas, respectivamente, las tops dieron cátedra de sensualidad y se llenaron de likes.

romina malaspina sasha ferro.jpg

Romina Malaspina arrasó en Bariloche

Días antes de llegar a Miami, Romina Malaspina se tomó unas vacaciones en el sur argentino.

Desde su cuarto y con el paisaje de Bariloche de fondo, Romina Malaspina posó de espaldas luciendo una micro-tanga súper sexy que dejaba a la vista su trabajada cola.

"Mostrar un poco de piel no le hace daño a nadie, no? Les mando las mejores vibras para este inicio de semana", escribió Romina súper atrevida junto a la foto que, como no podía ser de otra manera, explotó de comentarios y reacciones en minutos.

romina malaspina bariloche.jpg

