Un joven de 25 años asesinó a su abuelo a sillazos

Por el caso fue detenido su nieto, un joven de 25 años, quien está imputado por homicidio simple y quedó a disposición del fiscal Víctor Chiapero.

De acuerdo a un testigo, todo se habría desencadenado tras una discusión dentro de la vivienda, en la que el joven habría atacado físicamente a su abuelo, dejándolo agonizando en el comedor.

Cuando llegó el servicio de emergencias constató que Zárate estaba muerto.

Entre los vecinos circuló la versión de que el ataque habría sido a sillazos, aunque ese punto aún es materia de investigación.

Momentos después del hecho, el sospechoso llegó por sus propios medios al Hospital San Roque en una motocicleta, donde dijo que había atacado a su abuelo en respuesta a una agresión del jubilado.

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En ese contexto, el joven declaró que era víctima de abuso por parte del hombre asesinado, una afirmación que ahora forma parte de las líneas que analiza la Justicia.

Sin embargo, desde la investigación aclararon que esta hipótesis surge de los primeros dichos del detenido y que todavía no fue corroborada.

Tras su paso por el hospital, el joven fue detenido y permanecerá alojado en la cárcel de Bouwer a la espera de ser indagado.

Mientras tanto, los investigadores continúan trabajando para reconstruir lo ocurrido y determinar el móvil del crimen, sin descartar ninguna hipótesis en un caso que generó un profundo impacto en la zona sur de la ciudad.

Fuente: eldocetv.com