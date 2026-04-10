Tras su impactante salida de Gran Hermano 2026: Generación Dorada, Andrea del Boca no regresará a la casa y estaría atravesando un difícil momento por las críticas que recibió.
Aseguran que Andrea del Boca está desbordada y deprimida: "No quiere..."
Explosión en las redes sociales por la impactante revelación sobre el estado de Andrea del Boca tras su salida de Gran Hermano.
Ya instalada en su casa y rodeada de su familia, Andrea del Boca quedó impactada por el hate que recibió en las redes por sus actitudes y participación en Gran Hermano.
En DDM, Guido Zaffora se comunicó con parte de su entorno que transmitió la preocupación por su salud y estado emocional. “Hay una crisis total con Andrea Del Boca... no la está pasando bien, está en su casa. Tuve la oportunidad de hablar con su entorno y está sorprendida con lo que ve en la televisión”, arrancó el periodista.
“Pensaba que la gente la quería más y se encontró con un panorama distinto", dijo sobre los comentarios que Andrea leyó en su contra. Además, la actriz estaría furiosa tras la exposición de Ricardo Biasotti en el Senado. "Andrea ayer lloró todo el día, está angustiada y no quiere saber nada con Gran Hermano. Siente que es una exposición”, sentenció el panelista.
¿Qué dijo Anna Chiara del Boca de la salud de su mamá?
Si bien se vieron imágenes del momento de su caída, ahora su hija Anna Chiara del Boca rompió el silencio y dio detalles impactantes del brutal golpe y sus consecuencias en el rostro de Andrea del Boca.
"Ustedes me vieron en el minuto a minuto, y me tuve que comer esta noticia en el vivo, más que nada porque saben que yo soy como la única adulta responsable que estaba con mis abuelas, y me llaman ellas llorando, por ende fue un susto importante. Y salí corriendo al hospital”, contó Anna en su programa de streaming.
Además la joven explicó cómo encontró a su mamá en el hospital. “Los que la conocen saben que es muy pálida, pero estaba más pálida, el rimel corrido, la boca llena de sangre, la paleta desplazada para atrás y le tuvieron que hacer unos puntos”, describió.