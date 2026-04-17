Andrea del Boca reapareció en la noche porteña y mostró su rostro tras su accidente

andrea del boca ex gran hermano Andrea del Boca se mostró tras su golpe en Gran Hermano.

La Resistencia más fuerte que nunca Hay equipo..!!, escribió Andrea del Boca anticipando un posible reingreso a la casa de Gran Hermano.

La reacción de Andrea del Boca al ingreso de Grecia Colmenares

Tras varios rumores y especulaciones sobre los posibles reemplazos para Andrea del Boca,Grecia Colmenares fue elegida para tomar su lugar y entró a la casa de Gran Hermano 2026: Generación Dorada.

El lunes por la noche, Grecia tuvo su gran ingreso a Gran Hermano generando toda una revolución entre los participantes, incluso aquellos pertenecientes al grupo de Andrea del Boca.

Lejos de hacer referencia a la llegada de Grecia Colmenares, Andrea del Boca recurrió a sus redes sociales para hablarde su hija Anna del Boca, quien era una de las candidatas a tomar el lugar de su mamá.

andrea grecia

"Gracias por el amor a Anna, se lo merece. Van conociendo su luz cada vez más y más", escribió Andrea del Boca junto a una captura de los mensajes de cariño de los seguidores a su heredera.

Andrea del Boca rompió el silencio

Andrea del Boca rompió el silencio y mandó un mensaje de audio al programa de streaming donde trabaja su hija Anna Chiara.

"Hola chicos, cuando este mejor voy a ir, tengo mucha info para contar asique voy a ir en breve, los adoro", dijo Andrea del Boca anticipando una posible visita reveladora.

Además, trascendió que Andrea del Boca podría debutar como panelista en algunos de los programas de Telefé o hasta incluso volver a trabajar en alguna ficción.