Justamente, los followers de la conductora no perdieron la oportunidad de decirle a Florencia Peña lo que pensaron de la foto que rozó los límites de la censura.

"Debes ser un fuego en la intimidad", "hermosa", "diosa total", "Que mujer tremenda bomba", fueron algunos de los comentarios que recibió Florencia Peña tras su posteo en Instagram.

La tanga de Florencia Peña

Florencia Peña es sin dudas una influencer muy requerida y buscada puntalmente en su cuenta de Instagram por el despojo de cualquier tipo de vergüenza, animándose a mostrar todo su cuerpo sin ningún tipo de miedo. Sentada en su cama, mirando hacia un costado, la ex actriz posó con una tanga blanca que le robó a sus seguidores hasta el último suspiro.

La mujer que participó en Casados con Hijos suele mostrarse con looks muy elevado de tono, y esta vez no fue la excepción, donde conquistó el corazón de sus seguidores de Instagram, con un post que mostraba más de lo esperado. Florencia Peña sacó a relucir de su biblioteca una foto donde se la ve con un tono muy íntimo.

La publicación de Flor Peña recibió más de 50 mil "Me Gusta" y poco más de 800 comentarios. "Cómo te deseo flor por dios que mujer más divina!!", "Vieja sabrosa", "Herrrrrrmoooossaaaaaa.diiiiiviiinnáaaaaaaaaA", "Vos sabés algo de esto, Moni?", "Ella vive de las publicidades, porque no se dejan de juzgar la vida de las personas. No tienen vida, a parte de ser unas envidiosas.", fueron algunos de los mensajes que recibió.