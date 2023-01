¡Mostró todo!: Florencia Peña infartó a los seguidores con una foto hot en ropa interior

►TE PUEDE INTERESAR: Nati Jota mostró su cuerpo bronceado y subió la temperatura

La publicación de Flor Peña recibió más de 50 mil "Me Gusta" y poco más de 800 comentarios. "Cómo te deseo flor por dios que mujer más divina!!", "Vieja sabrosa", "Herrrrrrmoooossaaaaaa.diiiiiviiinnáaaaaaaaaA", "Vos sabés algo de esto, Moni?", "Ella vive de las publicidades, porque no se dejan de juzgar la vida de las personas. No tienen vida, a parte de ser unas envidiosas.", fueron algunos de los mensajes que recibió.

Florencia Peña.jpg

Florencia Peña recuperó su cuenta de Instagram

Hace un par de semanas a Florencia Peña le cerraron su cuenta principal de Instagram @flor_de_p, en la que tiene más de 6 millones de seguidores, y sin obtener buenos resultados para recuperarla decidió arrancar de nuevo y de cero con un perfil nuevo.

►TE PUEDE INTERESAR: Wanda Nara posó con un enterito y dinamitó las redes

Florencia-Peña-ropa-interior.jpg

Gracias a la ayuda de muchos colegas y colegas, la actriz subió la cantidad de seguidores rápidamente en @soyflorpe, pero lejos de alcanzar los que tenía antes.

Sin embargo, el pasado 30 de agosto la actriz contó que recuperó su cuenta. "Gracias @instagram Argentina por rever mi caso. Sabía que era injusta la decisión. Gracias a todxs lxs que se sumaron a la cruzada, que me bancaron. Y a ustedes por seguirme del otro lado. En @flor_de_p y ahora también en @soyflorpe", escribió junto a un video.