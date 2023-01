"Me vuelvo loco": la terrible postal de Alejandra Maglietti que calentó el verano

La foto de Alejandra Maglietti dio lugar a muchos comentarios por parte de sus seguidores, que no quisieron quedarse callados ante semejante postal.

►TE PUEDE INTERESAR: Qué par de bombas: Romina Malaspina y Sasha Ferro fueron un peligro en la playa

Alejandra Maglietti.jpg

"Intenté usar la cordura y escribir un comentario de persona normal pero me fue imposible, cada vez que miraba la imagen me brotaban palabras irreproducibles hasta que desistí. Prefiero dejar un . . . "sin palabras"", "Estas para el crimen", "Que infierno sos!!!!!! Me volves loco!!!!!", fueron algunas de las frases que le dedicaron a Alejandra Maglietti.

Alejandra Maglietti revolucionó Mar del Plata

Alejandra Maglietti decidió tomarse unos días de vacaciones y elevó la temepratura de Mar del Plata con su presencia y un bikini que dio mucho de qué hablar.

A la abogada y panelista se la vio luciendo un traje de baño de dos piezas, un sombrero y lentes oscuros, que lo único que lograron fue que se viera más sexy. Fue la propia Alejandra Maglietti la que mostró cómo lucía en la arena de Mar del Plata.

►TE PUEDE INTERESAR: Las 10 fotos más provocativas de Cinthia Fernández en el 2022

Alejandra Maglietti (9).jpg

En la playa también se pudo ver a Alejandra Maglietti divirtiéndose junto a otras personas y luego saliendo a cenar y a tomar un rico vino mendocino.