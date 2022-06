Mónica Farro habló de su vida sexual y explotó todo.

monica leandro 2.webp

“Él es muy sexual. Yo lo soy, pero él es más joven”, siguió. “Dormimos desnudos. Tengo a Mónica Farro, desnuda, de espaldas… ¿Cómo hago?”, se preguntó Leandro.

"A veces estoy dormida, y bueno, él hace lo suyo”, contó Mónica, con una pícara sonrisa.

Mónica Farro en la tapa de Playboy

Mónica Farro reveló detalles sorprendentes de su explosivo paso por Playboy. En LAM recordaron algunas de las revistas más picantes de la Argentina.

Sin pelos en la lengua, Mónica Farro habló de las fotos y videos que realizó para Playboy en los que incluso se grabó acompañada de varios hombres y mujeres.

monica farro playboy 3.jpg

La rubia contó que fue Miss Playboy más de dos veces y que viajó por el mundo representando a las latinas. Además, Mónica Farro explicó cómo fue grabar videos de alto contenido erótico.

"Nunca hice pornografía", dijo y si bien tuvo que grabarse en jugadas escenas con más de un hombre confesó que disfrutó más de trabajar con mujeres y que fue un gran momento en su carrera.

Mónica Farro habló de sus encuentros sexuales en la cárcel

Mónica Farro volvió a LAM y recordó sus visitas a Juan Suris en la cárcel. La experta en levantar la temperatura con sus posteos estuvo en pareja durante cuatro años con el empresario acusado de organizar de una asociación ilícita para evadir impuestos.

A pesar de que el romance llevaba solo dos meses cuando Suris fue arrestado, Mónica Farro lo acompañó hasta que salió del penal e incluso tuvo visitas higiénicas.

monica farro suris 2.webp

la vedette dio detalles de cómo fueron esos encuentros. "Es complicado, pero yo no lo sentí tan horrible. Los primeros dos años iba todos los meses, después ya no, iba cada tanto, cada seis meses, ya estaba desenamorada y mantuve la relación hasta que él saliera por códigos nada más y cuando salió le dije 'adiós, no te quiero ver más'", reconoció Farro.

Y añadió: "No es fácil entrar a la cárcel. Igual, yo estaba en un lugar de comportamiento, que es una cárcel muy diferente a otras, pero no me siento mal por haberlo hecho. Cuando me dicen 'sucia' por entrar a una cárcel a tener sexo, y sí, prefiero tener sexo con la persona que amaba en ese momento y no con cualquier persona afuera".

monica farro juan suris.jpg

