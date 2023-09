pamela anderson alfombra 56 1.jpg A sus 56, Pamela Anderson reapareció tras arrasar en Netflix y se mostró más impactante que nunca.

Acompañada por los dos hijos que tuvo con Tommy Lee, Pamela eligió un conjunto de pantalón y camisa color blanco, de lo más chic y relajado, dejando atrás los diseños ultra ceñidos y sensuales.

Sin maquillaje y con su pelo al natural, Pamela Anderson se robó todas las miradas de la alfombra roja y sorprendió a los presentes al revelar que muy pronto venderá toda su ropa.

pamela anderson pandora 2.webp A sus 56, Pamela Anderson reapareció tras arrasar en Netflix y se mostró más impactante que nunca.

TE PUEDE INTERESAR: Marcela Kloosterboer cumplió 40 años y se mostró con transparencias

Pamela Anderson modelo eterna

Pamela Anderson fue elegida para ser la diosa de la campaña publicitaria y sorprendió al mostrarse más fabulosa que nunca luciendo icónico el traje de baño colorado que llevaba en Baywatch. En las postales compartidas por la marca, se puede ver al ícono de los 90 presumiendo la misma silueta demencial y hasta modelando sin nada de maquillaje.

pamela aderson enteriza roja 2.webp

Ahora, se viralizaron más imágenes de la campaña y las redes explotaron con la postal de Pamela Anderson redoblando la apuesta y luciendo la versión en bikini de su icónica enteriza.

Desde una playa posando sobre una palmera, se puede ver a la rubia llevando un diseño estilo colaless que no solo le quedaba a la perfección sino que resaltaba sus curvas como nunca antes.

pamela anderson bikini roja 1.jpg Pamela Anderson se puso su enteriza colorada en versión bikini y la foto es dinamita pura.

►TE PUEDE INTERESAR: Luciana Salazar fue al gym en corpiño transparente y calzas fajadas

Pamela Anderson al natural

Pamela Anderson salió de compras por Beverly Hills y las fotos se hicieron virales. La ex protagonista de Baywatch se mostró con poco maquillaje y con un look muy particular.

pamela 1.jpg

Para su tarde de compras, Pamela Anderson eligió un vestido de lino al cuerpo que marcaba a la perfección su figura. Lo combinó con unas botas caña alta que llamaron mucho la atención.

►TE PUEDE INTERESAR: Revientan las redes con las fotos virales de Alina Moine : "¡Sos una bomba!"

Netflix tiene la docuserie furor de Pamela Anderson

Netflix tiene el dramático docuerie, "Pamela Anderson: una historia de amor", sobre la vida de la famosa actriz y modelo. Su tormentosa relación con Tommy Lee.

A sus 55 años, la canadiense ha decidido abrirse en primera persona para hablar de su historia.

Con sus propias palabras y a través de videos y diarios personales, Pamela Anderson cuenta la historia de su fama, su vida amorosa y su escandaloso video sexual.

Pamela Anderson es uno de los símbolos sexuales más emblemáticos de la cultura pop. Su fama se forjó sobre su belleza y su sensualidad, tanto que la prensa logró entrar dentro de su cama, catalogarla de actriz no sería y hacer de su vida privada un verdadero reality show.

Netflix-Pamela-Anderson-Una-historia-de-amor.jpg

Han pasado casi tres décadas desde que el video sexual de Pamela Anderson y Tommy Lee fue robado y filtrado en internet.

Desde entonces, su historia ha sido contada innumerables veces como una advertencia de los riesgos de filmarse en situaciones íntimas.

Ahora, la actriz está preparada para contar su versión del suceso, que si bien le dio mayor popularidad, también le ocasionó diversos desórdenes mentales.

A sus 55 años, la canadiense ha decidido abrirse en primera persona para hablar de su historia en el documental Pamela: Una historia de amor, disponible en Netflix.

El documental “Pamela Anderson: Una historia de amor”, producido por su hijo Brandon Lee y protagonizado por la actriz y activista, está disponible en Netflix desde este 31 de enero.

En la producción, la ex “Baywatch” reacciona a la serie sobre la filtración de su ‘sex tape’ que protagonizaron Lily James y Sebastian Stan.

Pamela Anderson.jpg

►TE PUEDE INTERESAR: Netflix tiene la escalofriante película basada en una leyenda