Caminar 4000 pasos al día te aporta al bienestar de una manera increíble: qué dicen los expertos

Si bien los doctores recomiendan realizar actividad física dos veces a la semana como mínimo, el ritmo ajetreado de la vida puede traer complicaciones y uno de estos inconvenientes es no poder realizar un deporte diariamente, a pesar de los beneficios múltiples que trae. A no desalentar: según un estudio realizado por la Universidad de Oxford no es preciso caminar mucho para tener una mejor calidad de vida. ¿Cuántos pasos son necesarios para mejorar la salud diaria?