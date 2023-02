►TE PUEDE INTERESAR: ¡San Valentín infernal!: Wanda Nara se puso body de encaje transparente y la foto superó los 200 mil likes en minutos

En esta oportunidad, la diosa apostó por un vestido negro con recortes y cut-outs en el abdomen aunque se robó toda la atención a dejar partir de su underboob a la vista.

tini underboob 2.jpg A Tini se le escapó un underboob y la foto se hizo viral en minutos.

Como si fuera poco, Tini llevó sus cejas teñidas de rosado, una tendencia que aman famosas como Oriana Sabatini y Kendall Jenner entre otras. ¿Se le fue la mano?

Tini y su look colegiala

Tras un 2022 lleno de éxitos, Tini fue invitada a El Hormiguero para presentar su último tema aunque fue su atuendo el que se robó toda la atención.

Una vez más, Tini apostó por una mini cinturón pero esta vez eligió combinarla con una camisa corta y corbata logrando el estilo colegiala que será furor este otoño-invierno 2023.

tini el hormiguero.jpg

Como broche de oro, la novia de Rodrigo de Paul eligió unos borcegos blancos, medias y chaqueta tejida ideal para el outfit que se llenó de elogios de famosas como Carla Pereyra, Stefi Roitman, Flor Jazmín Peña, entre otras tops que quedaron fascinadas con su estilo.

Tini lanzó Cúpido y arrasó

Tini estrenó un nuevo single antes del disco que se estrenará próximamente. "Cupido", superó el millón de reproducciones en todas las plataformas.

tini.JPG Tini de estreno. Tini estrenó nuevo tema y es furor en las plataformas.

En una fecha tan especial como el Día de los Enamorados, Tini Stoessel lanzó “Cupido”, el último single antes de la salida del álbum del mismo nombre, que estará en todas las plataformas este jueves 16 de febrero.

A diferencia de sus anteriores colaboraciones y sus megaproducciones, “Cupido” es un unipersonal de la artista, con cambios de vestuario y diferentes coreografías.

Pero es ella la que se hace cargo de sus palabras tras una ruptura amorosa y la que intenta, sin demasiado éxito, esquivar las flechas del amor.

Como era de esperar, el tema rankeó alto entre las tendencias musicales, superando en pocas horas el millón de reproducciones en YouTube y volviéndose tema de conversación en las redes sociales.

tinii.jpg Tini de estreno. Tini estrenó nuevo tema y es furor en las plataformas.

Es que como sucede a menudo con sus canciones, la exVioletta disparó todo tipo de interpretaciones sobre el posible destinatario del tema.

No solo por la letra cargada de desamor y algunos dardos concretos, como el del estribillo -“Que nos pasó / Que cuando estábamos bien se complicó / Que nos queríamos tanto y ahora no / Cupido tiró la flecha y la cagó”-. Sobre todo, por el misterioso diálogo del comienzo, donde escucha la voz en off de la novia de Rodrigo De Paul, que prepara el clima por el que va a transcurrir la lírica de la canción. “¿Vos tenés ganas de enamorarte? Porque después desenamorarte, te digo que ese laburo...”.

Las miradas, claro está, apuntaron a Sebastián Yatra, el ex de Tini, a quien atribuyeron la voz del mencionado diálogo, aunque luego se aclaró que no era él. La pareja se separó en mayo de 2020, y suelen mostrar buen vínculo de ex, sin embargo, los fans de ambos lados continúan relacionándolos.

cupidooo.JPG Tini de estreno. Tini estrenó nuevo tema y es furor en las plataformas.

A propósito de la canción, Tini y De Paul se cruzaron mensajes románticos por el Día de los Enamorados. Fue a partir de una publicación del futbolista, en el que hacía mención al single de su pareja e invitaba a escucharlo: “Hoy sale ‘Cupido’. Es San Valentín. Gracias por hacerlo mágico, te amo”, escribió el campeón del mundo en un álbum de fotos junto a Tini. “Te amo Rodrigo”, replicó La Triple T para delicia de los internautas que reaccionaron a la publicación.

Presentación de “Cupido” completo

Tini además adelantó, en su cuenta de Instagram, cuándo saldrá a la luz el álbum completo.

"ACÁ ESTÁ CUPIDO este álbum que significó tanto para mí desde la primera canción que les compartí (miénteme) una etapa de mucho crecimiento y descubrimiento personal. Gracias por acompañarme de la manera en que lo hacen. No tengo palabras para agradecerles, de verdad.", expresó la triple TTT.

Y agregó: "Cupido sale el próximo 14 de febrero y el álbum ya completo el 17 espero que disfruten mucho las canciones que quedan por escuchar”.