"Cerra bien el ort...": se filtró un violento chat entre Camila Homs y Rodrigo De Paul

“Me voy a encargar que el mundo entero te conozca por lo mierda que sos, más que por ser campeón del mundo. No vas a tener paz. Yo te dije. Que no se me cruce y que no se cruce con mis hijos …NADA MÁS… …Todavía no me conoces vos a mí… …Te juro que no me conoces… …Y tampoco conoces a la gente que me rodea… …Asique cerra bien el orto…" se puede ver en uno de los chat que envió Camila Homs a Rodrigo De Paul que terminó deslizando.

Denuncia Penal Rodrigo De paul.webp

La filtración de estos mensajes que involucran a la pareja de Tini Stoessel están relacionados directamente con la denuncia penal que radicó en contra de la mamá de sus hijos, por haber recibido amenazas explícitas de ella. La acción legal tomada por Rodrigo De Paul no solo involucra a Camila Homs, sino también a su padre, Horacio Homs.

Camila Homs 2.jpg

Según se pudo conocer, esta medida se tomó luego de que la cantante reconociera que bloqueó a Camila Homs luego de recibir constantes mensajes de amenazas y violentos a través de Instagram.