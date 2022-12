Respecto del diálogo que mantuvieron en pleno Mundial. Ella situó ese momento en la previa de los cuartos de final contra Países Bajos. Tini, que había ido anteriormente a verlo en la cancha, ya no se encontraba en Qatar, sino que estaba en Barcelona por trabajo y luego viajaría a Buenos Aires para realizar dos shows.

Qué le dijo De Paul a Tini en la previa a Países Bajos

Antes de ese partido decisivo, se rumoreaba que De Paul estaba lesionado y que hasta se perdería lo que restaba del Mundial. “Que él me diga ‘estoy nervioso’ o que me llame llorando, no lo podés creer porque siempre es un tipo positivo, que tira para adelante”, contó Tini.

Y siguió: “Cuando me manda el mensaje ‘creo que me lesioné' y me llama que no podía hablar. Aparte con la presión que tienen los chicos, no me quiero imaginar ser un jugador de la Selección”.

Además, reveló que el mediocampista le llegó a preguntar si jugaba o no jugaba, de modo que demostró que confía mucho en la opinión de su pareja. “Yo estoy ahí, en cualquiera de las decisiones que tome, voy a estar. Y él decidió lo que todos sabemos. Es un amor incondicional, un orgullo y no podía parar de llorar”, expresó.