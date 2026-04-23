¡Se supo! Quién es la famosa ex Gran Hermano que se mensajeó con Rodrigo de Paul

Lejos de dejarlo pasar, su amiga íntima y ex GH, Flor Regidor recogió el guante y redobló la apuesta prendiendo fuego a Rodrigo de Paul. "¿Y si la que recibe los mensajes de De Paul soy yo?", arrancó picante en su programa de streaming.

flor regidor tini Flor Regidor prendió fuego a Tini Stoessel y Rodrigo de Paul.

Sin filtros, Flor Regidor fue por más y hasta reveló secretos íntimos de la relación de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul. "Yo se que De Paul se gar... a un montón de gente". "Para mino existe la monogamia en parejas que están muy pegadas. Ellos están juntos, están felices, pero cada uno hace la suya. Y yo se que De Paul se garcha a un montón de gente y yo se que Tini se garcha a un montón de gente. ¡Me consta!", cerró estallando los portales.

¿Se viene el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul?

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul estarían en plenos preparativos de su boda.

En LAM, Pilar Smith reveló detalles exclusivos asegurando que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul se casarían este 2026 en el mes de diciembre y rodeados de estrellas internacionales. "El casamiento va a ser en diciembre, ya lo están empezando a contar en su círculo intimo, de hecho ya invitaron de palabra. La boda sería entre el 20 y 28 de diciembre por el fútbol, por el receso", arrancó la angelita.

Además luego de varias versiones, Pilar confirmó que la gran celebración seria en Buenos Aires en uno de los lugares favoritos de las celebrities el Dock Haras de Exaltación de la Cruz, donde se casaron Stefi Roitman y Ricky Montaner, Jorge Lanata, entre otros.

Rodrigo De Paul - Tini Stoessel Cómo será la boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul.

Como no podía ser de otra manera también se filtraron algunos de los invitados a la boda entre ellos, Ricky Martin. "También estará Ricky Martin, con quien Tini está por hacer una colaboració...Van a hacer una versión de Vuelve", anticipó.