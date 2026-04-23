El radical cambio de look de Gladys la Bomba antes de entrar a Gran Hermano

De lo más glam, Gladys estrenó pelo lacio extra large gracias a un nuevo sistema de extensiones como contó la rubia en sus stories. “Amo este sistema de extensiones. Qué precioso. Un lujo este look”.

gladys la bomba gran hermano Gladys la Bomba se cambió el look antes de entrar a Gran Hermano.

Andrea del Boca volverá a Gran Hermano

Andrea del Boca tendría todo listo para regresar al programa según reveló Yanina Latorre.

"Está cerrado el acuerdo para que Andrea del Boca vuelva a Gran Hermano", lanzó en SQP. "Ella quiere entrar esta noche misma, pero no puede todavía. El médico no se lo permite por el tema, no sólo de los dientes -que podría llegar a terminar con el tratamiento adentro-, sino por el Holter que tiene, ya que es muy delicado el tema de su presión", siguió.

"No es algo que la impida vivir, pero de repente, de la nada, tiene episodios donde le llega la presión a 20. Le dan picos muy grosos y tiene que estar tranquila, tiene que estar relajada, que no es lo que le estaría pasando", agregó Yanina sobre la razón por la que Andrea del Boca no estaría ingresando a la casa en este momento.

yanina andrea del boca gran hermano

En cuanto a cómo será su gran vuelta, la conductora deslizó que la producción está analizando distintas opciones. "El tema es que están viendo la forma de entrar. Puede ser con un repechaje o puede ser una especie de entrada triunfal. Y se baraja la posibilidad de que entre con su propia hija para que le haga como de asistente de compañía en la casa", explicó.