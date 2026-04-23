Tras la comentada salida de La Maciel de la casa de Gran Hermano 2026: Generación Dorada, Ángel de Brito anunció que Gladys la Bomba Tucumana fue elegida para ser su reemplazo.
El radical cambio de look de Gladys la Bomba antes de entrar a Gran Hermano
Gladys la Bomba Tucumana habría sido elegida para ingresar a la casa de Gran Hermano y su retoque estético explotó las redes. Los detalles
Si bien Gladys la Bomba no dio declaraciones luego de que saliera a la luz la noticia, la cantante sorprendió a sus seguidores con una seguudilla de stories y fotos mostrando sus retoques estáticos y un impactante cambio de look.
Antes de su ingreso que estaría previsto para el lunes 27 de abril, Gladys la Bomba Tucumana pasó por el dentista y desde allí por la peluquería donde presumió su explosiva transformación.
De lo más glam, Gladys estrenó pelo lacio extra large gracias a un nuevo sistema de extensiones como contó la rubia en sus stories. “Amo este sistema de extensiones. Qué precioso. Un lujo este look”.
Andrea del Boca volverá a Gran Hermano
Andrea del Boca tendría todo listo para regresar al programa según reveló Yanina Latorre.
"Está cerrado el acuerdo para que Andrea del Boca vuelva a Gran Hermano", lanzó en SQP. "Ella quiere entrar esta noche misma, pero no puede todavía. El médico no se lo permite por el tema, no sólo de los dientes -que podría llegar a terminar con el tratamiento adentro-, sino por el Holter que tiene, ya que es muy delicado el tema de su presión", siguió.
"No es algo que la impida vivir, pero de repente, de la nada, tiene episodios donde le llega la presión a 20. Le dan picos muy grosos y tiene que estar tranquila, tiene que estar relajada, que no es lo que le estaría pasando", agregó Yanina sobre la razón por la que Andrea del Boca no estaría ingresando a la casa en este momento.
En cuanto a cómo será su gran vuelta, la conductora deslizó que la producción está analizando distintas opciones. "El tema es que están viendo la forma de entrar. Puede ser con un repechaje o puede ser una especie de entrada triunfal. Y se baraja la posibilidad de que entre con su propia hija para que le haga como de asistente de compañía en la casa", explicó.