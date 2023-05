Spike Lee será premiado en Cannes Lions como creador creativo del año

Simon Cook, CEO de Lions, dijo: “Sabemos que el trabajo creativo de clase mundial requiere mucho para entregar. Desde sus inicios, Cannes Lions siempre se ha centrado en los creadores y creativos que atraviesan las paredes para hacer realidad su visión. En el futuro, este premio honrará a los creadores creativos de cualquier disciplina que sean faros de inspiración para toda nuestra comunidad. En nuestro 70º año, parece apropiado que el premio Creative Maker inaugural sea para un director. Es un gran honor presentar a Spike Lee, una de las figuras más influyentes del cine y la cultura contemporánea, con este galardón en vivo en el Festival. Spike encarna el espíritu de este premio como creador que se esfuerza por crear historias creativas y mostrarle al mundo lo que solo puede ver en su imaginación”.

El premio, apoyado por Black At Cannes, honra al ganador de varios premios Lion, Spike Lee, cuyo trabajo sin igual ha dejado una marca indeleble en el cine, la televisión y la industria creativa. Y como fundador de su propia agencia creativa, Spike DDB, su misión ha sido ayudar a las marcas a cambiar el mundo siguiendo el ritmo de la cultura.

Al comentar sobre recibir el premio, Spike Lee, dijo: "Me siento honrado de aceptar el premio inaugural al Creador creativo del año de Cannes Lions por mis contribuciones a la industria de la publicidad, pero un recordatorio: seguimos teniendo obstáculos y tenemos que enfrentarlos y seguir derribándolos. Dije esto en 1997 y lo sigo diciendo hoy".

► TE PUEDE INTERESAR: Cannes Lions anunció la lista completa del jurado para su 70° edición

Cannes Lions.jpg Cannes Lions se lleva a cabo en Cannes, Francia, del 19 al 23 de junio.

Trayectoria de Spike Lee

La carrera de Lee abarca más de 30 años, recibió cinco nominaciones al Oscar por: Do The Right Thing, 4 Little Girls y la exitosa película aclamada por la crítica BlacKkKlansman que coescribió y dirigió, y que luego ganó el Oscar a la Mejor Adaptación. Guión en 2018. También recibió un Oscar honorario en 2015 por los logros de su vida y sus contribuciones al estado de las artes y las ciencias cinematográficas.

Lee también es conocido por sus legendarios comerciales de televisión Jordan Brand y sus campañas de marketing con Michael Jordan. Al comentar sobre el premio y el legado de Spike como creador creativo de renombre mundial, Shannon Watkins, directora de marketing de Jordan Brand, dijo: "El enfoque de Spike en contar historias, combinado con su capacidad para captar el pulso de la cultura negra, lo distingue de los demás en la industria. Spike creó recuerdos icónicos y ayudó a construir el alma de lo que Jordan Brand representa. Tal vez los zapatos en nuestros pies no nos harían saltar tan alto como MJ, pero solo por un momento, podríamos sentir la confianza y la confianza en nosotros mismos. -creencia del más grande que jamás lo haya hecho.”

Peter O Ukhurebor, fundador de Black At Cannes, comentó: "Spike Lee es un modelo a seguir creativo que ha allanado el camino para tantos creativos negros. El premio Creative Maker of the Year nos inspira a continuar encabezando la creación de caminos para diversas voces. y promover la inclusión y la equidad en la industria creativa global. Aplaudimos la asociación".

Cannes Lions se lleva a cabo en Cannes, Francia, del 19 al 23 de junio. Puede encontrar más información sobre los Premios y el Festival, incluido cómo estar allí, en www.canneslions.com.