De los Videojuegos al Metaverso, lo que se viene en Cannes Lions 2023

Call Of Duty Modern Warfare no sería el lanzamiento mas vendido de 2019 y Modern Warfare 2 uno de los mas vendidos de 2022 si Activision Blizzard no hubiera realizado las campañas comerciales correspondientes para su franquicia estrella y por supuesto que eso no pasó inadvertido para uno de los grandes jugadores como Microsoft, desembolsando 67 millones de dólares hace un año para hacerse con la empresa, dueña de la Propiedad Intelectual de grandes sagas de videojuegos (IPs) con marcas, tales como Call of Duty, Crash Bandicoot, World of Warcraft, Candy Crush, entre otras tantas.

Esta jugada haría que Microsoft se convirtiese en la propietaria de todas estas aunque todavía espera la resolución de varios organismos reguladores que se encuentran estudiando el caso para aprobar el trámite en Reino Unido, Estados Unidos y Europa; mientras que Arabia Saudita, Brasil, Serbia, Chile, Japón y recientemente Sudáfrica ya han dado su visto bueno.

Cannes Lions 2.jpg

Pero lo que realmente llama la atención este año en Cannes Lions, serán los premios de "Metaverso", incluido en la categoría: “Realidades y Tecnología Emergente”. A los efectos de los premios, el uso del Metaverso se define como “La aplicación creativa de experiencias inmersivas que empujan creativamente los límites de la tecnología”.

Por otro lado se han ampliado las descripciones de otras categorías para incluir mundos virtuales, nuevas realidades y tecnología e innovaciones asociadas.

La publicidad en el Metaverso

La publicidad en el Metaverso será el mayor logro actual en lo que respecta a "tecnología publicitaria”, ya que ofrece a los consumidores una experiencia de compra virtual como ninguna otra. Coca-Cola, ya se encuentra desde hace rato y Walmart acaba de desembarcar en él. Muchas marcas se están preparando para entrar en la nueva frontera de la publicidad digital.

Los NFT fueron el punto de entrada para los especialistas en marketing en el metaverso, con varias marcas intentando crear estos tokens y lo que se encuentra en auge es asociarse con plataformas como Roblox, Decentraland y The Sandbox para crear experiencias de marca.

Con Roblox, por ejemplo, una marca puede crear un mundo en torno a un tema específico y luego invitar a los usuarios a habitar sus atracciones, que pueden ser cualquier cosa, desde minijuegos hasta fiestas de barrio y tiendas virtuales.

Nike creó “Nikeland” en Roblox, todo un mundo dedicado a la empresa de calzado.

Ralph Lauren creó "The Winter Escape", donde se puede Patinar virtualmente sobre hielo con tus amigos, visitar las tiendas Polo, personalizar tu chocolate caliente en Ralph's Coffee y decorar el Árbol de Navidad; todo esto descubriendo los estilos exclusivos de Ralph Lauren.

Forever 21 posee el Shop City, donde podes crear a tu tienda personalizada, descubrir la exclusiva MetaMerch -el merchandising en el metaverso- y jugar con tus amigos online y en el sector automotriz, Hyundai lanzó el año pasado Hyundai Mobility Adventure, un espacio en Roblox que presentaba los productos más nuevos de la firma y las soluciones de movilidad.

Incluso las agencias están entrando en acción al construir oficinas en el metaverso, en parte para relaciones públicas, en parte como un verdadero campo de pruebas para los empleados. Decentraland ha visto varios de estos tipos de activaciones de agencias como MediaHub, Media.Monks y Droga5.

Uno de los eventos que más prometió hacerle dar el salto definitivo al metaverso fueron los conciertos, organizados con el fin de dinamizar este espacio. David Guetta por ejemplo es uno de los artistas que tienen varias experiencias sensoriales a las que se puede acceder en Roblox.

Por lo tanto, El Metaverso, es sin lugar a dudas el nuevo espacio en el que en un breve período de tiempo las masas trabajarán, jugarán y socializarán, abriendo un virtual mundo nuevo de posibilidades para las empresas y para el mundo publicitario.