Santi Maratea y su próxima colecta: "Quiero algo para mí"

Santi Maratea.jpg Ahora, Santi Maratea quiere algo para él.

Luego detalló: "No puedo vivir de las colectas porque no es un ingreso fijo pero cuando llega el momento de juntar plata para mí, me gusta ponerle atención, para que se entienda que hay un disfrute”.

A lo largo de la entrevista, Maratea se refirió a los cuestionamientos que recibió sobre el manejo del dinero recaudado, que fue destinado -según contó- a la compra de un camión con capacidad para 8.500 litros de agua para la asociación civil Consorcio de Manejo del Fuego de la provincia, ocho camionetas, y también pasto y fardo para los animales.

"Quiero fundar una ONG y que sea más grande que Google".



Al respecto dijo: "Se empezó a querer averiguar el partido político de cada persona involucrada en la causa y yo me puse a pensar que yo no soy de ningún partido. Una persona con la que estoy trabajando ahora descubrieron que esta persona era del Pro", manifestó. Posteriormente aclaró: "No los conozco a todos, nos une la intención de ayudar".

El influencer del momento charla mano a mano con @Flordelav



"Lourdes Sánchez me pidió ayuda para Corrientes".



El instagramer explicó además la metodología para realizar las compras: "Se les factura a cada cuartel. Voy a la cuenta de MercadoPago, le transfiero a la concesionaria y factura el Cuartel, después yo confío en que todo va a llegar pero las compras las hago todas yo".

Maratea, habló hace poco en sus redes sociales y aclaró que la ayuda a los bomberos en Corrientes va “por buen camino” y que ahora es el turno de la flora y fauna. Por eso mostró el recibimiento de uno de los camiones comprados con el dinero donado y de las camionetas adquiridas.

"Yo decido confiar en lugar de poner trabas".



Además, reveló que un alguien donó 40 millones de pesos para lograr comprar lo necesario para los cuarteles.