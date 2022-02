Santi Maratea y una lapidaria respuesta al líder de La Mancha de Rolando

Manuel-Quieto-lider-Mancha-de-Rolando-tuits-contra-Santi-Maratea.jpg

Pocas horas después, el instagrammer le contestó con una serie de video publicados en sus historias de Instagram y fue lapidario. "Estoy tranqui. Solo que no sé cómo arrancar el día, si seguir ayudando a apagar los incendios de Corrientes, o prender fuego al bobo del cantante de La Mancha de Rolando", comenzó diciendo.

Y agregó: "No sé si escucharon lo que dijo el cantante de La Mancha de Rolando porque seguramente no saben quién es el tipo, y porque aparte, para escucharla, tenés que construir una maquina del tiempo y volver al 2003. Pero, más allá de eso el chabón se puso a tuitear aparte de bardearme, ya no me acuerdo porque eran tuits muy largos y después me bloqueó, pero que la plata de las colectas las pone George Soros, el hombre más millonario del mundo".

"Sigo siendo tendencia número uno en Twitter y es por los call centers que están mandando a bardearme, y la gente que me defiende. El famoso quieren bajarme y no saben como hacerlo", añadió.

Video: la respuesta de Santi Maratea al líder de La Mancha de Rolando, Manuel Quieto

Incendios en Corrientes: el fuego ya arrasó con 800 mil hectáreas

Los incendios en Corrientes arrasaron, por el momento, con más de 800.000 hectáreas en la provincia de Corrientes, provocaron una pérdida en la producción forestal, ganadera, citrícola, yerbatera y arrocera por unos $26.000 millones, estimó la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes.