Qué fue de la vida de Sor Cristina, la monja que ganó "La Voz Italia"

Tras finalizar "La Voz" en Italia, Sor Cristina inició su carrera como solista, e incluso formó parte del elenco del musical "Sister Act". Luego, en 2016 fue una de las protagonistas del musical “"Titanic", pero sin abandonar la vida religiosa.

¿Cómo luce hoy sor Cristina?

Como mencionamos anteriormente, Cristina Scuccia colgó los hábitos y luce un look muy alejado al que lucía en 2014. La joven tiene 35 años y vive actualmente en España y escribe canciones, al mismo tiempo que trabaja como moza.

"Sor Cristina está dentro de mí. Soy la que soy ahora gracias a Sor Cristina", aseguró la joven. Además Cristina dijo que "sigue creyendo en Dios" y que "no tiene intención de abandonar su camino de fe" y que está "agradecida por todo lo vivido hasta ahora".

Sor Cristina 2.jpg Antes y después de Sor Cristina.

Recordemos que Cristina dedicó 15 años de su vida a la religión.

Cristina Scuccia nació en 1988 en Vittoria, en Sicilia (sur), y entró en el convento a los 19 años. Ahora Cristina asegura que que, tras haber dejado los hábitos, no descarta encontrar el amor, pero que no es algo con lo que sienta que no puede vivir.