Pixar en concierto: la propuesta más divertida y mágica para toda la familia

Cómo es Pixar en Concierto

En la previa a las presentaciones, la productora del show de Pixar, Rocio Sappia, dio una conferencia de prensa con todos los detalles del imperdible evento que espera a las familias mendocinas para pasar un rato de diversión, emociones y recuerdos inolvidables.

En diálogo con Diario Uno, Sappia remarcó: “El año pasado con Disney 100 hicimos un recorrido por los 100 años de Disney, y fue maravilloso. Ahora, con Pixar, recorremos las principales películas que han tocado nuestros corazones. Todas ellas tienen esa música tan especial y reconocida. En estos 70 minutos de concierto, tenemos algo para todos”.

pixar (2).png

Asimismo, desde su lugar como fanática de cada película de Disney Pixar, la productora aseguró que en el show se presentarán todo tipo de canciones desde "las conocidas por todo el mundo como Soy tu amigo fiel" y otras increíbles como "la canción del corto de Lava que no está incluída en el show original de Estados Unidos".

Por otro lado, el director de la orquesta será Tomás Meyers-Wolf quien habló acerca de la organización de un espectáculo de este nivel y cómo se enfrenta al desafío de contar historias tan conocidas por el mundo completo. "El año pasado fui supervisor musical de Disney 100 en el Teatro Colón y este año nos tocó Pixar en Concierto. Es un espectáculo fantástico, y ahora estoy haciendo la dirección de orquesta en esta gira”, aseguró.

pixar (1).png

Además, hizo hincapié en la logística y todos los pasos que conlleva poder lograr que este show se logre de manera perfecta en cada ciudad que visita: “Tenemos tiempos ajustados porque en una gira como esta venimos de otras plazas. Requiere mucho trabajo previo".

Entre las canciones que podrán disfrutarse en el evento, se encuentran: “Yo soy tu amigo fiel” de TOY STORY, “Cuando ella me amaba” de TOY STORY 2, “Si no estoy contigo” de MONSTERS INC., “Le Festin” RATATOUILLE, “Viento y cielo alcanzar” de VALIENTE, y “Recuérdame” y “Un poco loco” de COCO, entre otros.

66abb04f7b23d.webp

Sin lugar a dudas, Pixar en Concierto es un evento magnífico que invita a toda la familia a ser parte de un rejunte de recuerdos de sus películas favoritas con el toque especial que solo una orquesta puede lograr. En esta ocasión, se fusiona la Filarmónica de Mendoza con algunos invitados del Teatro Colón y la puesta en escena de varios jóvenes talentos provenientes de distintos puntos de Argentina.

Las entradas para Pixar en Concierto están disponibles en Tuentrada y sus valores son: $22.400, $25.200, $28.000, $33.600 y $39.200. Las funciones disponibles serán el viernes 2 a las 21.30 horas y el sábado 3 a las 18 horas.