Pancho Carrasco anunció el estreno en vacaciones de su versión futurista de Pinocho

Francisco Pancho Carrasco, artista El actor, director y productor de teatro tiene una larga trayectoria en infantiles. Estas vacaciones va con nueva obra. Foto: Gentileza Pancho Carrasco

Con vasta experiencia en el teatro para niños, Carrasco enfocó el mensaje hacia las nuevas tecnologías y el cuidado ambiental para provocar una reflexión sobre las consecuencias de la crisis ecológica y el uso desmedido de las pantallas.

"En un contexto donde la Tierra ha sido devastada y ya no nacen niños ni proliferan animales o plantas, Pinocho, junto a los icónicos personajes de su historia, se embarcará en una aventura que resalta la urgencia de valores como la solidaridad, el trabajo en equipo, la importancia de la imaginación y la preservación del medio ambiente para construir un mundo mejor", anunció en su sinopsis el autor, creador, director y productor de esta versión del personaje de madera.

Un Pinocho del siglo XXI llega al teatro en vacaciones

La obra sitúa al conocido personaje de Pinochoen un planeta devastado por la crisis ambiental y el abuso de la tecnología. Esta nueva versión teatral no solo explora la aspiración de Pinocho por convertirse en un niño de verdad, sino que también aborda la relevancia de los valores humanos en un contexto de deterioro global.

La figura de Pepito Grillo adquiere un papel crucial, guiando a Pinocho en la comprensión de la humanidad en un mundo que requiere una transformación.

"La idea de 'Pinocho 2099' nace de una profunda inquietud por el presente y el futuro de nuestro planeta", explicó Pancho Carrasco. "Siempre me fascinó la historia de Pinocho, esa búsqueda de ser humano, de tener un alma. Pero sentía que el mensaje podía ser aún más potente si lo anclábamos en una realidad que nos interpela directamente: la crisis climática y el avance descontrolado de la tecnología".

Pinocho 2099 flyer de la obra de teatro infantil que estrena en vacaciones de invierno 2025 El espectáculo infantil de Pancho Carrasco dará funciones en vacaciones en el cine teatro Imperial de Maipú.

El director reveló que el proceso creativo de esta obra de teatro fue todo un desafío, ya que implicó desestructurar la narrativa original para adaptarla a un escenario post-apocalíptico sin perder la esencia y el encanto de los personajes.

"No se trata de una simple puesta en escena con efectos futuristas", aclaró. "Es una reinterpretación donde cada personaje cumple un rol fundamental en este nuevo contexto. Gepetto, el Hada Azul, Pepito Grillo, todos ellos son piezas clave para que Pinocho entienda lo que realmente significa ser humano en este 2099".

Vacaciones oportunas para descubrir a Pinocho

Carrasco enfatizó la importancia de abordar temáticas complejas de una manera accesible para el público infantil y juvenil del teatro en vacaciones, pero sin subestimar su capacidad de comprensión.

"Buscamos que los chicos se diviertan, por supuesto, pero que también se lleven un mensaje. Que entiendan que sus acciones de hoy tienen un impacto en el mañana, y que la imaginación y la solidaridad son herramientas poderosas para cambiar el rumbo de las cosas", destacó.

Una anécdota personal de Carrasco sirvió como catalizador para esta reinvención de Pinocho. "Acá en el barrio, donde me mudé, hay muchísimos niños. Hice como un test, averigüé y hay muchos niños de hasta 10, 12 años que no conocían a Pinocho, lo habían escuchado pero nada más".

Pinocho 2099 en blanco y negro.jpeg La valentía de Pinocho ahora pasa por salvar el planeta de la crisis ambiental y los abusos de la tecnología. Foto: Gentileza Pancho Carrasco

Esta revelación lo llevó a reconsiderar la forma de conectar con las nuevas generaciones. "El mensaje de que si mentís te crece la nariz, hoy se lo tomarían a risa, parece un chiste. Tuve que virar para una tarea más grande de este héroe, donde, spoileando un poco, tiene que básicamente salvar las especies, salvar lo poco que queda de humanidad en un futuro donde la tecnología y el poco cuidado del ambiente arrasaron con todo", explicó.

La obra, por tanto, presenta un escenario "bastante heavy", pero "todo esto bajo el humor, bajo una mirada de un espectáculo para toda la familia", aseguró Carrasco. "Hay muchos guiños a series actuales, a cosas icónicas de lo que sería un género futurista pop. Eso lo van a ver en la estética, en los vestuarios, en el maquillaje, en la escenografía, en las coreografías, en la música que hay de Lady Gaga, Michael Jackson, hay una selección muy loca de música", adelantó.

El recorrido en teatro infantil de Pancho Carrasco

La trayectoria de Francisco "Pancho" Carrasco en el ámbito teatral mendocino es extensa y multifacética, forjando un camino desde sus inicios en Chile hasta consolidarse como uno de los referentes de la escena local.

"Comencé a hacer teatro a los cinco o seis años en Antofagasta. Fue una conexión inmediata", rememoró Carrasco, quien llegó a Mendoza a los 18 años para formarse en la Facultad de Teatro de la Universidad Nacional de Cuyo. Su currículum actual cuenta con más de 50 obras en su haber como actor.

Los inicios de Carrasco en el teatro infantil en Mendoza se remontan a 1999, bajo la dirección de Paulina Carnevale. "Eran de las primeras obras que tenía un sueldito por hacer funciones para escuelas", recordó. Más tarde, el artista se sumergió en obras para adolescentes, como "Seriano de Brederat", dirigida por Rubén González Mayo, donde sus compañeros le apodaban "el Henry Ford" por su progresión rápida en roles y protagónicos.

Pancho Carrasco en Nihuil - Axel Lloret.jpeg Todos los días, de 10 a 13, Pancho Carrasco hace sus divertidos personajes en Radio Nihuil. Foto: Axel Lloret /Diaro UNO

Un punto de inflexión en su carrera fue su encuentro con Marabunta Teatro. "Ellos ya venían haciendo cosas y pegamos el salto con 'La interminable batalla contra el Dr. Me Aburro', que viajamos por toda la Argentina con el INT, ganamos varios premios, ganamos festivales", relató.

Su rol como director también floreció con obras como "Leyendado, un juego de leyendas" de la Comedia Municipal 2011, que también giró por el país.

Su trayectoria en teatro y cine y su llegada a Radio Nihuil

El salto a la megaproducción teatral llegó con "El Libro del Desierto", una propuesta ambiciosa que involucró a más de 20 artistas en escena y que mantuvo por varias temporadas en cartel, sobre todo en vacaciones de invierno. "Fue una locura, sobre todo por ser un independiente, alguien que en su forma generó la manera de poder tener prensa, de poder tener equipos, de ir negociando y generarlo, no teniendo una súper espalda detrás", reconoció Pancho Carrasco sobre este exitoso musical infantil.

Esta experiencia marcó su incursión como productor general, consolidando su filosofía de escribir el texto, dirigirlo y ponerlo en escena, un esquema que ahora repite en "Pinocho 2099: ¿Querrías ser humano?".

Embed - Video anticipo de la obra de teatro infantil "Pinocho 2099"

Además de su intensa labor teatral, Carrasco dejó su huella en el cine mendocino, participando en producciones como "Road July" y "Muere Monstruo Muere", esta última proyectada en el prestigioso Festival de Cannes.

Su versatilidad también se extiende al ámbito radial, donde sus personajes humorísticos son ampliamente reconocidos entre la gran audiencia de Radio Nihuilque lo sigue todas las mañanas en el programa de Ricardo Montacuto "No tenés cara".

Por primera vez se propone emocionar en el teatro

Para Carrasco, "Pinocho 2099" representa un salto significativo en lo creativo y en la producción personal. "He tenido la libertad esta vez de poder hacer una peli en vivo, es una peli de acción en vivo pero que también tiene mucho sentimiento", aseguró.

El mayor desafío, según el director, reside en la capacidad de la obra para conmover a los niños en la era digital. "El niño está contaminado en una cantidad de cosas impresionantes, sobre todo con los celulares y las pantallas. La propuesta es querer enganchar al niño, que le guste, que lo atrape, que la dinámica con el otro, con eso que está pasando en escena lo emocione, algo que nunca antes me había planteado", reflexionó.

Carrasco desafía la noción de que el llanto infantil está asociado a algo negativo y lo volcará en el escenario del teatro Imperial estas vacaciones. "Van a ver una película de acción con cosas muy flasheras, pero también van a ver momentos de mucha emoción donde la idea es que por qué no un niño pueda llorar. ¿Por qué un niño no se puede emocionar? ¿Por qué no puede sentirse identificado con un robot que quiere ser humano, que quiere ser niño?", afirmó con convicción.

Francisco Pancho Carrasco, artista Pancho Carrasco es chileno y desde finales de los '90 que desarrolla en Mendoza su carrera artística. Foto: Gentileza Pancho Carrasco

"Pinocho 2099" es una coproducción con el municipio de Maipú, que le abrió las puertas del Imperial a este proyecto teatral de Pancho Carrasco. "Formamos un elenco increíble, unos actores talentosísimos con los que en su mayoría nunca había trabajado, que los descubrí por casting", destacó Carrasco, refiriéndose a Lucas Segreti (Pinocho), Martín Sosa (Pepe Grillo), María Guadalupe Navarra Preziosa (Hada Blue), Ezequiel Fernando Aracena Hilarion (Gepetto-Mandamás), Fabián Bevilacqua (Emisario 1-Burro) y Sofía Antonella Marabeli (Emisario 2-Zorra).

Con un equipo técnico que incluye a Marcelo Mengarelli en vestuario y escenografía, Lorena Majowka en coreografía, Diego Viani en diseño gráfico, Daniel Reboredo en edición musical, Laura Mendoza en make up, y Leandro Martínez en operación y diseño lumínico, "Pinocho 2099" es una de las novedades teatrales de estas vacaciones en Mendoza. Y una de las que mayor atracción generará en el público.