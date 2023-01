Netflix sigue con las cancelaciones, ahora le tocó a otra serie

►TE PUEDE INTERESAR: Está en Netflix y es valorada como una de las mejores películas dramáticas de la historia

"Me parte el corazón confirmar que Netflix ha decidido cancelar la temporada 2 de 'Ultrasecretos'. Con los años, estos personajes se han convertido en reales para mi, y estoy muy triste de no poderlos ver crecer", explicó Takeuchi, que agregó que "Reagan y Brett se merecían su final y el encontrar la felicidad finalmente. Me habría encantado poder compartir con ustedes lo que teníamos pensado", aseguró en las redes sociales Shion Takeuchi.

Ultrasecretos netflix.jpeg

De qué trata Ultrasecretos, la serie animada de Netflix

La serie de Netflix se centraba en dos personajes miembros de una organización ultrasecreta que controla el mundo desde su base. Allí se demuestran que hasta las teorías conspirativas más disparatadas son totalmente ciertas.

Desde Netflix no dieron a conocer los motivos de la cancelación pero todo hace pensar que se debe a que no obtuvo los números de audiencia necesarios para que la plataforma decidiera continuar con ella. Lo curioso es que ya había confirmado una segunda temporada que ya nunca se hará, uniéndose a 1899, que también llegó a su fin en los últimos días tras haber sido cancelada.

Trailer de Ultrasecretos, la serie animada de Netflix